Samsung'un ülkemizde de satılacak yeni giriş seviye telefonu Galaxy A25'in tasarımı ortaya çıktı. Telefon, A24'e kıyasla çok büyük değişikliklerle gelmeyecek. Peki nasıl özelliklere sahip olacak? İşte Galaxy A25 hakkında bildiğimiz her şey.

Yakın zamanda S24 ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung, buna ek olarak ülkemizde popüler olan A serisinin yeni telefonlarını da önümüzdeki yıl bizlerle buluşturacak. Galaxy A24’ün halefi olacak giriş-orta seviye A25 de bunlar arasında en çok merak edilen cihazlardan.

A25’in çıkışına hâlâ bayağı bir süre olsa da telefon hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün Android Headlines tarafından paylaşılan bir sızıntı ise cihazın tasarımını ortaya koyuyor. İşte Samsung Galaxy A25’in tasarımı ve muhtemel özellikleri.

Samsung Galaxy A25 böyle gözükebilir

Sızdırılan görseller, telefonun genel anlamda tanıdık bir tasarımla geleceğini ve A24 ile büyük bir farkının olmayacağını gösteriyor. Önde çentikli bir tasarım ve size telefonun giriş seviye olduğunu hatırlatacak, pek de güzel görünmeyen çerçevelerin bulunacağı görülebiliyor.

Arkada ise üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. A25’le gelecek bir yeniliğin, arkada dokulu bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ne kadar sevileceği tartışma konusu. Ayrıca yeni açık mavi renk seçeneği de telefonla gelebilir.

Galaxy A25’te neler bekliyoruz?

Uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak Galaxy A25, teknik tarafta da çok büyük yenilikler görmeyecek. Telefonun 6,44 inçlik bir ekran ve parmak izi sensörü yerleştirilmiş güç tuşuyla gelmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar çıkan bilgilere göre cihaz, Exynos 1280 yonga setinden güç alacak. Bunun, A24’teki MediaTek Helio G99’dan daha verimli olacağını tahmin edebiliriz. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayı da muhtemelen telefonda göreceğiz. Galaxy A25, Android 14 tabanlı One UI 6 ile kutudan çıkacak.

Kamera tarafında üç tane kamera göreceğiz. Şimdilik burası hakkında pek bilgi yok; ancak sızıntılara göre ana kamera selefinde olduğu gibi 50 MP olarak karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise çentiğe yerleştirilen 13 MP’lik bir selfie kamerasının yer alacağı tahmin ediliyor. Bunlar dışında 5G bağlantı, çift SIM, microSD gibi özellikleri de telefonda muhtemelen göreceğiz.

Türkiye’ye de gelecek Samsung Galaxy A25’in kesin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak söylentiler, 2024 yılının ilk yarısında göreceğimiz yönünde.