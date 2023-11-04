Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün ISOCELL GNK adı verilen yeni bir görüntü sensörünü tanıttı. Pazardaki öncü kamera tedarikçisi olma rolünü başarıyla üstlenen şirket, fotoğraf ve video yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Samsung'un bugün tanıttığı yeni ISOCELL GNK sensörü, pek çok cihazın kamera yeteneklerini geliştirecek gibi gözüküyor. 50 MP'lik sensör, önceki ISOCELL GN1'e göre 120dB'ye kadar dinamik aralığa çıkan görüntü yakalama özelliğine sahip.

Çeşitli iyileştirmelere sahip bu sensör, görüntüdeki dinamik aralığı önceki sensöre göre daha gelişmiş bir hâle getiriyor. Ayrıca üç farklı ISO moduna sahip bu sensör ile görüntü sabitleme özelliği büyük yetenekler kazanıyor.

50 MP ISOCELL GNK sensörlü telefonları önümüzdeki sene göreceğiz.

50 megapiksellik ISOCELL GNK, önceki modele göre fiziksel olarak boyut değiştirmiyor ve 1/1,3″ boyutunda kalıyor ve hatta aynı 1,2 mikron piksel boyutuna sahip. Ancak Samsung, gelişmiş fotoğraf ve video yetenekleri sunmak için sensöründe farklı iyileştirmeler yaptı.

Video esnasında hareket halindeki nesnelere daha hızlı odaklanabilmeyi sağlayan Dual Pixel Pro teknolojisi, bu lensin yenilikleri arasında. Ayrıca 14 bit RAW formatında fotoğraflar çekebilecek.

8K çözünürlükte ve saniyede 30 kare video kaydı yapabilen ISOCELL GNK, Samsung'un yüzünü kara çıkarmayacak bir sensör olarak görünüyor. Ancak firma, bu sensörün hangi telefonlarda kullanılacağını henüz açıklamadı. Samsung'un bu yıl lansmanları henüz bitmedi, bu yüzden bu sensöre sahip ilk Galaxy telefonları muhtemelen 2024 yılında göreceğiz.