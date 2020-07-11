Samsung, Galaxy Note20 Serisinde Exynos 990 Kullanacak

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki amiral gemisi akıllı telefonlarını farklı model işlemcilerle piyasaya sürmesiyle eleştirilen Samsung, bu stratejiyi Galaxy Note20 serisinde de devam ettirecek gibi görünüyor. Yeni iddialara göre şirket, Note20 ailesinin küresel versiyonunda Exynos 990 işlemcilere yer verecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birbirinden farklı toplam üç cihazdan oluşan Galaxy S20 serisini geçtiğimiz şubat ayında tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Özellikle kamera performanslarıyla dikkat çeken akıllı telefon ailesi, Kuzey Amerika’da Snapdragon 865 işlemciler ile piyasaya sürülürken geri kalan bölgelerde Exynos 990 işlemci kullanmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Esasında Samsung, bu pazarlama stratejisini yıllardır uyguluyor. Gelen son bilgilere göreyse şirket, aynı stratejiyi merakla beklenen Galaxy Note20 serisinde de devam ettirecek ve cihazların global versiyonunda Exynos 990 işlemcilere yer verecek. Bu iddiaların kaynağı, sızıntılarla ünlü olan veri madencisi Ice Universe’ten geliyor.

ABD’de Snapdragon 865+, Avrupa’da Exynos 990:

Geçtiğimiz gün Twitter hesabından bir paylaşım yapan veri madencisi, Exynos 990 işlemcilerin Samsung Galaxy Note20 serisinde de kullanılmaya devam edeceğini ima etmişti. Bugünse XDA yazarlarından Max Weinbach, bu bilgiyi onaylayabileceğini ve One UI 2.5 ürün yazılımında Snapdragon 865+ ya da Exynos 990’dan başka herhangi bir işlemciye rastlamadığını söylediği bir paylaşım yaptı.

Bu bilgilerden yola çıkarak Samsung Galaxy Note20 serisinin Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölgede kullanıcıların görmek istediği gibi Exynos 992 işlemcilerle değil, Exynos 990 ile satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Öte yandan cihazların ABD ve diğer birkaç bölgedeyse Snapdragon 865 yerine geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 865+ ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu durum, Galaxy Note20 serisinin ABD ve Avrupa’da satışa sunulan versiyonları arasında büyük bir performans farkı oluşmasına yol açacak gibi görünüyor. Samsung’un izlediği bu stratejiyle neyi amaçladığı bilinmiyor fakat kullanıcıların bu durumdan hiç de memnun kalmayacağını tahmin etmek çok zor değil.

Peki, siz Samsung’un onlarca eleştiriye rağmen Avrupa ve diğer bölgelerde satışa sunulan amiral gemisi serilerinde Exynos işlemcileri kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.