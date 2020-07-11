Honor 20 Serisi Magic UI 3.1 Güncellemesi Almaya Başladı

Honor’un sevilen akıllı telefonları Honor 20 ve Honor 20 Pro, bugünden itibaren Magic UI 3.1 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, şu anlık Avrupa’nın bazı ülkelerindeki kullanıcılar için yayınlandı.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası Honor, bugüne kadar piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Şirketin memnun eden akıllı telefonlarından bazıları da Honor 20 serisinde bulunuyordu. Bu telefonlar, Honor 20 ve Honor 20 Pro’ydu.

Honor 20 ve Honor 20 Pro, özellikle fiyatına göre sunduğu özelliklerle ilgi çekiyordu. Fakat Honor, kullanıcıları yalnızca bununla memnun etmedi. Şirket, telefonlarına düzenli bir şekilde güncelleme göndermeye devam etti. İşte Honor 20 ve Honor 20 Pro için yeni bir güncelleme de bugünden itibaren gönderilmeye başladı.

Magic UI 3.1 güncellemesi gönderilmeye başladı:

Fransa, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki Honor 20 ve Honor 20 Pro akıllı telefon kullanıcıları, Honor’un kullanıcı arayüzü olan Magic UI için yeni bir güncelleme aldı. Güncellemeyle birlikte akıllı telefonlar, Android 10 işletim sistemi tabanlı Magic UI 3.1 sürümüne yükseltildi.

Aslında Magic UI 3.1 ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında Çin’deki kullanıcılar için yayınlanmaya başlamıştı. Arada ufak bir gecikme yaşanmış olsa da artık dünyanın diğer noktalarındaki kullanıcılar da yeni arayüz güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, 10.1.0.230 sürüm numarasıyla yayınlandı.

Toplamda 4,63 GB boyutunda olduğu bildirilen Magic UI 3.1 güncellemesiyle birlikte Magic UI kullanıcı arayüzüne önemli yenilikler de eklendi. Honor kullanıcılarının kazandıkları özellikler arasında bölünmüş pencere modunu daha işlevsel yapan çoklu pencere özelliği, Huawei laptop’lardan arama yanıtlama ve dosya düzenleme özelliği gibi birçok yeni özellik yer aldı.

Honor 20 ve Honor 20 Pro’nun Avrupa’daki kullanıcıları yeni güncellemeyi almaya başlarken güncellemenin ülkemize ve diğer bölgelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ancak yeni güncellemenin ülkemiz gelmesi için fazla beklememiz gerekmedeğini söyleyebiliriz.