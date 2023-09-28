Samsung Galaxy S23 FE Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S23 FE'nin tasarım detaylarını gösteren bir video paylaşıldı. Grafit renk seçeneğinin gösterildiği video, en çok da arka kapak ile gündem olacak gibi görünüyor. Zira Samsung, artık parlak ve cam yapıdaki arka kapaklara geçecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir Galaxy S23 FE ile gündemde. Galaxy S23'ün uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak telefon, aylar boyunca devam eden "iptal edildi" iddialarına rağmen ufukta göründü. Samsung'un bu telefonu çok yakında duyurması bekleniyor.

Samsung hayranlarının heyecanlı bekleyişleri sürerken, Galaxy S23 FE ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün ünlü ve güvenli sızıntı kaynakları arasında yer alan Alvin, Galaxy S23 FE'nin kanlı canlı görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, yaklaşmakta olan akıllı telefonun etkileyici bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

İşte Samsung Galaxy S23 FE için paylaşılan o video:

Yukarıdaki videoda Samsung Galaxy S23 FE'nin grafit renkli versiyonunu görüyorsunuz. Buradaki en dikkat çekici husus, arka kasadaki değişim. Samsung, Galaxy S21 FE'de plastik arka kapak kullandı. Bu durum, Galaxy S22 ve Galaxy S23 serilerinde de sürdürüldü. Ancak şimdi bu durum değişiyor gibi görünüyor. Paylaşılan videoya göre Samsung, Galaxy S23 FE'de parlak ve cam yapıdaki arka kapağı kullanacak.

Samsung, Galaxy S23 FE'nin lansman tarihine ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak bu akıllı telefonun 2023 yılı sona ermeden duyurulması bekleniyor. Aslına bakacak olursak Samsung'un artık beklemek için bir nedeni de yok. Çünkü Samsung Galaxy S23 FE'nin neredeyse tüm özellikleri çoktan ifşa oldu. Hâl böyleyken bu akıllı telefonu biraz daha geciktirmek, mantıksız bir yaklaşım olacak. Neticede 2024'ün ilk aylarında Galaxy S24 ile tanışacağız. Galaxy S23 FE'yi "ölü model" olarak duyurmanın bir mantığı yok.