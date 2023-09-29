Samsung Galaxy S24 ailesi için render görüntüler oluşturuldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 yılı programını büyük oranda tamamladı. Şirket artık 2024 yılına odaklandı. Zira ocak veya şubat ayında, Samsung Galaxy S24 ailesi ile tanışma imkânı yakalayacağız. Telefonların lansmanına aylar olsa da sızıntılar yaşanmaya başlamış durumda. Hatta Samsung Galaxy S24 ailesinin fiziksel ve bazı teknik özellikleri büyük oranda ifşa oldu.

Akıllı telefon sektörünün ünlü sızıntı kaynakları, telefonların resmî olmayan render görüntülerini oluşturdular. Ayrıca Samsung Galaxy S24'ün boyutları ile batarya kapasiteleri de gün yüzüne çıkmış durumda. Paylaşılan bilgilere baktığımızda, Samsung hayranlarının bu yıl çok da heyecanlanmayacaklarını görüyoruz. Özellikle de tasarım, Galaxy S23 ailesiyle büyük oranda benzer olacak.

Samsung Galaxy S24'ün tasarımı büyük olasılıkla şöyle olacak:

Oluşturulan render görsellerle ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda, Galaxy S24, Galaxy S23'e büyük oranda benzeyecek. Ancak bu yıl, yuvarlatılmış çerçeve tasarımı görmeyeceğiz. Samsung, tıpkı Apple gibi keskin köşeli çerçeve kullanacak. Bu arada; ekran boyutunda da hafif bir değişim olacak. Samsung Galaxy S23'te 6.1 olan ekran boyutu, Galaxy S24'te 6.17 inç olarak kayıtlara geçecek.

Samsung Galaxy S24 serisi boyutları şöyle olacak:

Model Boyutlar ve Ağırlık Galaxy S24 147 x 70,6 x 7,6 mm - 168 gram Galaxy S24+ 158,5 x 75,9 x 7,7 - 195 gram Galaxy S24 Ultra 162,3 x 79 x 8,6 - 233 gram

Bu boyutlar doğrultusunda Galaxy S24'ün 6.17 inç, Galaxy S24+'ın 6.7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın da 6.8 inç ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor. Ekran çözünürlüğü baz model için FHD+, diğer modeller için WQHD+ olacak. Tüm modeller, 2.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak.

Samsung Galaxy S24 ailesinin batarya kapasiteleri de ortaya çıktı:

Model Batarya Kapasitesi (mAh) Galaxy S24 4.000 mAh - 25W Galaxy S24+ 4.900 mAh - 45W Galaxy S24 Ultra 5.000 mAh - 45W

Bu arada; Samsung Galaxy S24 ailesinin işlemcisiyle ilgili de bazı söylentiler var. Bazı kaynaklara göre tüm modeller, tüm ülkelerde sadece Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile satışa sunulacak. Bazı kaynaklar ise Samsung'un bu yıl yine geçmişte yaptığı gibi Exynos işlemcili versiyonlar satacağını ileri sürüyorlar. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili daha fazla sızıntı yaşanmasını bekliyoruz.