Samsung Galaxy S24 Ultra için gerçekçi bir konsept tasarım oluşturuldu. Oluşturulan tasarım, telefonun nasıl görüneceğini büyük oranda ortaya koyuyor. Telefondaki en önemli değişimse hiç şüphesiz titanyum kasa olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemlerde Galaxy S24 ailesi ile gündemde. Bunun nedeni, şirketin lansman etkinliği için artık çok uzun bir süre kalmamış oluşu. Eğer iddialar doğru çıkarsa Samsung, 17 Ocak'ta gerçekleştireceği lansmanda, 2024 yılının ilk amiral gemisi telefonlarını tanıtacak.

Aslına bakacak olursak Galaxy S24 ailesi, sır olmaktan çıktı. Telefonların teknik özellikleri ve tasarımları, genel olarak gün yüzüne çıktı. Şimdiyse Galaxy S24 Ultra'nın tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu akıllı telefonun en gerçekçi konsept tasarımı oluşturuldu.

Samsung Galaxy S24 Ultra, büyük olasılıkla böyle görünecek:

Beklentiler, Samsung'un 2024 model Galaxy S serisi akıllı telefonlarında büyük bir tasarım değişikliğine gitmemesi. Hazırlanan konsept tasarımda da bunu görüyoruz. Ancak Super Roader isimli tasarımcının hazırladığı konsept, telefonun önceki modellerden daha keskin hatlara sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Geçmişte ortaya atılan iddialar, Samsung'un bu yıl radikal bir değişiklik yapacağını gözler önüne seriyor. Bu değişiklik kapsamında Samsung Galaxy S24 Ultra, tıpkı iPhone 15 Pro ailesindeki gibi titanyum kasaya sahip olacak. Hazırlanan konsept tasarım, titanyum kasanın nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra için hazırlanan konsept tasarım:

Samsung Galaxy S24 serisi ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler için: