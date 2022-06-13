SsangYong, Torres ismini verdiği SUV modelini tanıttı. Piyasadaki SUV modellerinin tasarımlarından esinlenilerek oluşturulan SUV, Güney Kore'de oldukça uygun bir fiyata satılacak. İşte SsangYong Torres'in tasarımı ve özellikleri.

Eskiden yollarda sıklıkla karşılaşıyor olsak da şimdilerde pek göremediğimiz Güney Koreli otomobil şirketi SsangYong, Torres ismini verdiği yeni SUV modelini resmen tanıttı. Oldukça iri bir görünüme sahip olan SUV'un en dikkat çekici özelliği, piyasadaki popüler SUV modellerinin tasarım detaylarından ufak tefek esintiler içeriyor oluşu. Gelin SsangYong Torres'e yakından bakalım.

Aracın ön kısmına baktığımızda, JEEP'in ızgara tasarımına benzer bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; aracın 6'lı dikey ızgarasındaki LED farlar da yine JEEP'ten alınmış gibi görünüyor. Aracın yan kısımlarında yer alan ve içine bir şeyler konulabilen bölüm ise Land Rover Defender'ı hatırlatıyor. Araca arka kısımdan baktığımızda ise eski model SUV modellerinde bulunan bagaj çıkıntısının varlığına şahitlik ediyoruz. Arka aydınlatma mı? O da Ford Explorer'ı andırıyor...

Karşınızda SsangYong Torres

SsangYong Torres'in iç kısmına baktığımızda da diğer markalardan esintiler görüyoruz. Araçtaki ince dijital gösterge paneli, bizlere Jaguar'ı hatırlatıyor. Orta panelde ise 12,3 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence ekranı ile klima kontrolünü sağlayacak 8 inçlik dokunmatik ekran bizleri karşılıyor. SUV'un deri kaplaması ise premium hava katmış durumda.

SsangYong tarafından yapılan açıklamalarda Torres'in motor seçeneklerine ilişkin bir şeyler söylenmedi. Ancak bu SUV'nin turboşarjlı 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motordan güç alabileceği, bu gücün 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilebileceği belirtiliyor. Dileyen tüketiciler için 4 tekerden çekiş özelliği de opsiyonel olarak sunulacakmış.

SsangYong Torres, anavatanı Güney Kore'de 20 bin 911 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. SUV'un bu halinin Avrupa'ya gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak SsangYong'un özel bir çalışma yürüttüğü, Torres'in elektrikli versiyonunun Avrupa pazarında satışa çıkartmak istediği söyleniyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.