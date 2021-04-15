TCL'den Hem Katlanabilen Hem Uzayabilen Telefon Konsepti

Yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren TCL, ikiye katlanabilen hem de çekince uzayabilen akıllı telefon konseptini tanıttı. Şirket, konsept ile heyecan yaratmayı başarmış olsa da yakın zamanda piyasaya sürülebilir bir ürün olmadığını ifade ediyor.

Çin merkezli bir elektronik şirketi olan TCL, akıllı telefon sektöründe son yılların en büyük iki yeniliği kabul edilen katlanabilir ve sarılabilir ekran teknolojilerini bir araya getiren "Fold ‘n Roll" adlı konseptini duyurdu. Söz konusu cihaz öylesine fütüristik bir tasarım ortaya koyuyor ki yakın gelecekte ticari bir ürün olarak görme ihtimalimizin epey düşük olduğunu söyleyebiliriz.

TCL Fold ‘n Roll, ilk bakışta Huawei'nin birinci nesil katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X'i andırıyor ve benzer dışa doğru katlanan form faktörünü benimsiyor. Ancak Fold ‘n Roll, Huawei Mate X'ten farklı olarak açıldıktan sonra bir miktar da uzatılabiliyor ve bu sayede adeta bir tablet boyunda ekrana sahip oluyor.

TCL Fold ‘n Roll, iki önemli ekran teknolojisini birleştiriyor

TCL Fold ‘n Roll, katlı haldeyken 6,87 inç gibi devasa bir ekran sunuyor. Katlı durumdaki cihaz açıldığında ekranın boyutu 8,85 inç oluyor ki Fold ‘n Roll, bu haliyle bile katlanabilir akıllı telefonlar arasında en büyük ekran boyutuna sahip cihaz olmayı başarıyor. Dahası, açık haldeki cihazı yandan çekerek uzattığımızda ekran daha da büyüyor ve karşımıza 10 inç ekrana sahip devasa bir akıllı telefon çıkmış oluyor.

TCL, Çin'in en büyük ekran üreticilerinden China Star Optoelectronics Technology'nin (CSOT) de sahibi olduğundan yeni nesil ekran teknolojilerini akıllı telefonlarda kullanmak konusunda epey hevesli. Şirketin yaklaşık 1 buçuk yıldır esnek OLED ekranlar da ürettiğini düşünürsek Fold ‘n Roll olmasa da TCL marka bir katlanabilir akıllı telefonla karşılaşmamızın çok da sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi TCL Fold ‘n Roll, şu an için yalnızca bir prototip ve yakın gelecekte bundan daha fazla olması da pek mümkün gözükmüyor. Zira TCL de prototip ile ilgili yaptığı açıklamalarda Fold ‘n Roll gibi 3'ü 1 arada (telefon, phablet, tablet) cihazların mağazalarda satışa sunulmasının zaman alacağını belirtiyor. Yine de yılın ilerleyen dönemlerinde esnek OLED ekrana sahip daha "basit" bir TCL cihaz görebiliriz.

TCL Fold ‘n Roll tanıtım videosu