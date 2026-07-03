Tesla, uzun süredir markanın en popüler otomobillerinden biri olan Model Y için daha geniş ve daha aile odaklı bir versiyon hazırladı. Model Y L Premium adıyla satışa çıkan yeni seçenek, özellikle “Elektrikli SUV istiyorum ama üçüncü sıra da lazım.” diyen kullanıcıları hedefliyor. Kısacası Tesla, bu kez doğrudan kalabalık ailelerin kapısını çalıyor.
Yeni Model Y Premium’un olayı yalnızca arkaya fazladan koltuk eklenmiş olması değil. Araçta ikinci sıra kaptan koltukları, üçüncü sıra için daha kullanışlı bir yerleşim, büyük bagaj hacmi, daha sessiz kabin ve arka yolculara özel ekran gibi detaylar var. Yani Tesla, Model Y’yi biraz daha “aile otomobili” hâline getirmiş gibi görünüyor.
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Yeni Model Y artık daha kalabalık yolculuklara hazır
Tesla Model Y L Premium, 3 sıralı ve 6 koltuklu oturma düzeniyle geliyor. Ön tarafta 16 inçlik merkez ekran yer alırken ikinci sıradaki yolcular için 8 inçlik ayrı bir ekran sunuluyor. Araçta ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 19 hoparlörlü Tesla Audio sistemi, adaptif süspansiyon ve daha sessiz bir yolculuk için geliştirilmiş camlar bulunuyor.
Özellikleri
|Özellik
|Tesla Model Y L Premium
|Oturma düzeni
|3 sıra, 6 koltuk
|Menzil
|325 mil
|0-60 mph hızlanma
|4,4 saniye
|Çekiş sistemi
|Çift motorlu dört tekerlekten çekiş
|Bagaj hacmi
|89 cu ft
|Ön ekran
|16 inç dokunmatik ekran
|Arka ekran
|8 inç ikinci sıra ekranı
|Ses sistemi
|19 hoparlörlü Tesla Audio
|Koltuklar
|Isıtmalı ve havalandırmalı ön/ikinci sıra
|Şarj
|250 kW’a kadar Supercharging desteği
Tesla’nın paylaştığı bilgilere göre Model Y L Premium, 6 yolcuyla bile ciddi bir bagaj alanı sunmayı amaçlıyor. Araçta büyük bagaj kapağı, çocuk koltuğu bağlantıları, ikinci ve üçüncü sıra için geliştirilmiş güvenlik donanımları, 50W kablosuz şarj alanları ve yolcuların tamamına yönelik bağlantı noktaları da yer alıyor.
Fiyatı
|Pazar
|Versiyon
|Başlangıç fiyatı
|Teslimat
|ABD
|Model Y L Premium Launch Series
|61.990 dolar
|Ekim
|Türkiye
|Henüz açıklanmadı
|Belli değil
|Belli değil
Model Y L Premium’un ilk etapta ABD ve Porto Riko’da satışa açıldığı belirtiliyor. Launch Series paketinde FSD Supervised, özel iç/dış tasarım detayları ve 12 ay ücretsiz Supercharging gibi ek avantajlar bulunuyor. Ancak aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda şimdilik Tesla’dan resmî bir açıklama yapılmış değil.