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Tesla, 6 Koltuklu Model Y Premium'u Tanıttı: Geniş Ailelerin Favorisi Olacak!

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Tesla Model Y Premium, 6 koltuklu yeni versiyonuyla ABD ve Porto Riko’da satışa çıktı. Daha uzun gövdesi, üç sıralı oturma düzeni, 325 mil menzili ve konfor odaklı iç mekânıyla gelen araç, elektrikli SUV pazarında aileleri hedefleyen en dikkat çekici Tesla modellerinden biri olacak.

Tesla, 6 Koltuklu Model Y Premium'u Tanıttı: Geniş Ailelerin Favorisi Olacak!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, uzun süredir markanın en popüler otomobillerinden biri olan Model Y için daha geniş ve daha aile odaklı bir versiyon hazırladı. Model Y L Premium adıyla satışa çıkan yeni seçenek, özellikle “Elektrikli SUV istiyorum ama üçüncü sıra da lazım.” diyen kullanıcıları hedefliyor. Kısacası Tesla, bu kez doğrudan kalabalık ailelerin kapısını çalıyor.

Yeni Model Y Premium’un olayı yalnızca arkaya fazladan koltuk eklenmiş olması değil. Araçta ikinci sıra kaptan koltukları, üçüncü sıra için daha kullanışlı bir yerleşim, büyük bagaj hacmi, daha sessiz kabin ve arka yolculara özel ekran gibi detaylar var. Yani Tesla, Model Y’yi biraz daha “aile otomobili” hâline getirmiş gibi görünüyor.

İçerikten Görseller

Tesla, 6 Koltuklu Model Y Premium'u Tanıttı: Geniş Ailelerin Favorisi Olacak!
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Yeni Model Y artık daha kalabalık yolculuklara hazır

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Tesla Model Y L Premium, 3 sıralı ve 6 koltuklu oturma düzeniyle geliyor. Ön tarafta 16 inçlik merkez ekran yer alırken ikinci sıradaki yolcular için 8 inçlik ayrı bir ekran sunuluyor. Araçta ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 19 hoparlörlü Tesla Audio sistemi, adaptif süspansiyon ve daha sessiz bir yolculuk için geliştirilmiş camlar bulunuyor.

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Özellikleri

Özellik Tesla Model Y L Premium
Oturma düzeni 3 sıra, 6 koltuk
Menzil 325 mil
0-60 mph hızlanma 4,4 saniye
Çekiş sistemi Çift motorlu dört tekerlekten çekiş
Bagaj hacmi 89 cu ft
Ön ekran 16 inç dokunmatik ekran
Arka ekran 8 inç ikinci sıra ekranı
Ses sistemi 19 hoparlörlü Tesla Audio
Koltuklar Isıtmalı ve havalandırmalı ön/ikinci sıra
Şarj 250 kW’a kadar Supercharging desteği

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Tesla’nın paylaştığı bilgilere göre Model Y L Premium, 6 yolcuyla bile ciddi bir bagaj alanı sunmayı amaçlıyor. Araçta büyük bagaj kapağı, çocuk koltuğu bağlantıları, ikinci ve üçüncü sıra için geliştirilmiş güvenlik donanımları, 50W kablosuz şarj alanları ve yolcuların tamamına yönelik bağlantı noktaları da yer alıyor.

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Fiyatı

Pazar Versiyon Başlangıç fiyatı Teslimat
ABD Model Y L Premium Launch Series 61.990 dolar Ekim
Türkiye Henüz açıklanmadı Belli değil Belli değil

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Model Y L Premium’un ilk etapta ABD ve Porto Riko’da satışa açıldığı belirtiliyor. Launch Series paketinde FSD Supervised, özel iç/dış tasarım detayları ve 12 ay ücretsiz Supercharging gibi ek avantajlar bulunuyor. Ancak aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda şimdilik Tesla’dan resmî bir açıklama yapılmış değil.

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Araba Tesla Elektrikli Araba

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