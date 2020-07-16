Tesla Cybertruck’ın Uzaktan Kumandalı Modelini Yapıldı

Tesla Cybertruck’ın çıkışına hâlâ biraz zaman var ancak araç çıkmadan pek çok farklı yerde görmeye başladık. Son olarak bir YouTuber, 3D yazıcılardan çıkardığı kalıplarla uzaktan kumandalı bir Cybertruck yapmayı başardı.

Tesla’nın geçtiğimiz sene tanıttığı ve tanıtılır tanıtılmaz kırılmaz denen camının kırıldığı Tesla Cybertruck, YouTuber Sean Callaghan tarafından 3D yazıcıyla uzaktan kumandalı bir şekilde üretildi. Son derece tatlı bir görünüme sahip olan bu model, tasarımıyla tüm standart otomobil algılayışımızı değiştiren Cybertruck’ın çok benzer bir kopyası olarak dikkat çekiyor.

YouTuber Callaghan, Tesla Cybertruck’ın uzaktan kumandalı versiyonunu üretmek için hazır satılan uzaktan kumandalı bir aracı alıp bunu 3D yazıcı yardımıyla Tesla Cybertruck’a çeviriyor. Bunun için pek çok 3D tabanlı programlardan yardım alan YouTuber, bu süreci yayınladığı videoda paylaşıyor.

Tüm aracın birleştirilmesi uzun bir süreç gerektirdi

3D yazıcıdan istenilen parçaların çıkmasının ardından zımparalama ve boyama gibi el işi süreçlerine de giren prototip, sonunda o beğenilen metalik rengine de kavuşuyor ve ortaya gerçekten başarılı bir iş çıkıyor. Tekerlek gibi pek çok farklı parçayı ayrı ayrı 3D yazıcıdan çıkaran Callaghan’ın ürettiği bu proje son derece uzun soluklu bir üretim süreci sonucunda karşımıza çıktı. Sadece çatı için kullanılan bileşenin 3D yazıcıda üretilmesi 87 saat 54 dakika sürdü.

Aslında Callaghan, Tesla Cybertruck’ı modelleyen ilk kişi değil. Kasım 2019’da, orijinal lansmandan birkaç gün sonra DRHOBS isimli YouTube kanalı, kendi Cybertruck’ını karton kullanarak üretmişti. Elbette Callaghan’ın ürettiği uzaktan kumandalı modelin çok daha gerçekçi gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Tesla Cybertruck nasıl bir araba?

Tesla’nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, genel olarak keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Bu keskin hatların ana sebebi ise aracın materyali olarak 30 kat paslanmaz çeliğin kullanılması. Kullanılan materyaller düşünüldüğünde son derece sağlam bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen fütüristik kamyonetin 2021 yılında sahiplerine teslim edilmeye başlaması bekleniyor. Elbette koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok sektör teslimatlarda zorluk yaşıyor. Bu zorluk neticesinde aracın çıkışı 2022 ve daha sonraki yılları bulabilir.