Tesla, dün akşam düzenlediği etkinlikte ilk otobüsünü de gösterdi. "Robovan" olarak isimlendirilen otobüs, ultra fütüristik bir tasarıma sahip.

Tesla, geçtiğimiz akşam önemli bir etkinlik düzenledi. Şirket bu etkinlik kapsamında bayağıdır beklediğimiz robotaksi modeli Cybercab'ı tanıttı. Ancak Tesla'nın sürpriz bir duyurusu daha vardı. Firma, ilk otobüs modelini de resmen tanıttı.

Tesla'nın "Robovan" olarak isimlendirdiği otobüs, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Zira bu otobüs, bugüne kadar gördüklerimize hiç benzemiyor. Tam otonom yapıda olması nedeniyle direksiyon ve pedalları bulunmayan otobüs, CEO Elon Musk'ın açıklamasına göre 20 kişiye kadar taşıyabilecek.

Karşınızda Tesla Robovan

Tesla'nın yeni otobüsü, oldukça sade bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; trene benzeyen ön kısımda bir aydınlatma barı görüyoruz. Bu aydınlatma barı, aracın yan tarafında devam ediyor ve aracı çepeçevre sarıyor. Bar, arka kısımda da yine LED aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor.

Tesla Robovan'ın en çok konuşulacak özelliği iç tasarımı. Otobüste, genelde karşılıklı olarak yerleştirilmiş olan bir dizi koltuk bulunuyor. Oldukça aydınlık bir yapıya sahip olan kabin, büyük bir ekrana da ev sahipliği yapıyor. Yana doğru açılan kapılara sahip olan Tesla Robovan, özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak.

Henüz prototip aşamada olan Tesla Robovan, oldukça gizemli bir yapıya sahip. Mesela bu otobüste nasıl bir elektrik motoru bulunduğu, kaç kilometre menzil sunacağı gibi hususlar belirsiz. Ayrıca otobüs için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de paylaşılmadı.