Türbülansa Giren Uçaktaki 20 Yolcu Yoğun Bakıma Alındı

Singapur Havayollarının Londra-Singapur uçuşunu yaparken türbülansa giren uçağındaki yolculardan 40'ının tedavisi sürüyor. 20 yolcu ise yoğun bakımda.

Londra'dan kalkan ve Singapur'a seyahat eden Singapur Havayollarına ait uçak, son yılların en büyük türbülans olaylarından birini yaşamış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi Müdürü Adinun Kittiratapaibool, 41 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bu açıklamaya göre hastaneye kaldırılan yolculardan 6'sı kafatası ve beyin yaralanmaları, 22'si omurga yaralanmaları ve 13 kişi de kemik, kas ve diğer yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şimdiye kadar bu yolcular arasından yalnızca 1 kişi taburcu edildi.

17 kişi ameliyata alındı, 20 kişi yoğun bakımda

Dr. Kittiratapaibool tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 17 kişi ameliyata alındı. Bu kişilerden dokuzu, omurilik yaralanmaları nedeniyle ameliyat edildi. Tedavi altına alınanlar arasında ayrıca beyin sarsıntısı geçiren 2 yaşında bir çocuk da yer aldı. En yaşlı hastanın ise 83 yaşında olduğu açıklandı. Bu yolculardan 10'u İngiliz, 9'u Avustralyalı, 7'si Malezyalı ve 4'ü Filipinli.

211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçuşta kullanılan Boeing 777-300 tipi uçak, Salı günü Hint okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girmişti. Uçaktaki yolcular, aniden irtifa kaybettiklerini ve kemer takmayan yolcuların "hızla tavana fırladıklarını" gördüklerini açıklamıştı. Uçak, Tayland'a acil iniş gerçekleştirmişti. Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, bu durumdan etkilenen herkese en içten özürlerini sunduğunu açıklamıştı.