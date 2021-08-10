Ülkenin En Kapsamlı Deprem Araştırması İzmir'de Yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehri etkileme riski taşıyan deniz ve karadaki fay hatlarının inceleneceği bir depremsellik araştırması yapılması ve zemin davranış modelinin çıkarılması üzere ODTÜ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile protokol imzaladı. Türkiye'nin en kapsamlısı olma özelliğini de taşıyan bu araştırma, vatandaşların nerede ne kadar güvende olduklarını bilmelerini sağlayacak.

Bir süredir doğal afetlerle mücadele eden ülkemizde depremin ortaya çıkaracağı zararı en aza indirmek adına yeni bir depremsellik araştırması yapılacak. Protokolünü; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin imzaladığı bu araştırma ile Soyer, insanların nerede ne kadar güvende olduklarını bileceğini söyledi.

Aynı zamanda bu projenin İzmir için milat olduğunu da belirten Soyer, şehir için risk oluşturabilecek deniz ve kara fay hatlarının inceleneceği bu araştırmanın yanında çok farklı çalışmaların gerçekleştirileceğini de ifade etti.

“İnsanlar nerede ne kadar güvende olduklarını bilecek”

İmzalanan bu protokolle birlikte şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek için İzmir’de depremsellik araştırması yapılacak ve zemin davranış modeli çıkarılacak. Bu araştırmayla birlikte kıyı ve körfez boyunca tsunami tehlikesinden karada oluşabilecek heyelan veya taşkın gibi afetlere kadar birçok tehlike unsuru modellenecek.

Projenin hidroelektrik araştırma ve modellemelerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üstlenirken jeofizik araştırma ve modellemeleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki yetkililer tarafından üretilecek.

30 ayda tamamlanması planlanıyor:

Bu projede, şehrin 100 kilometre çapında, karada ve denizde şehri etkileme riski bulunan faylar araştırılacak. Araştırmalar, karada faylar üzerinde açılacak hendekler, deniz tabanında yapılacak sondajlardan alınacak karotlar ve laboratuvarlar analizleriyle gerçekleştirilecek.

Bilim ışığında ilerlemenin önemine de değinen Belediye Başkanı Soyer, bu projenin İzmir için milat olduğunu da söyledi. Son olarak Soyer, proje tamamlandığında şehirde nerede ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğinin konuşulacağını aktardı. Proje çalışmalarının 30 ay içinde tamamlanması bekleniyor.