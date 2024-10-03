Uber, Yandex'in otonom araç grubu Avride ile önemli bir ortaklık imzaladı ve robot taksi hizmetlerine adım atıyor.

Uber, Avride adıyla yeniden markalanan Yandex’in otonom araç grubuyla önemli bir anlaşma imzaladı. Bu ortaklık Uber kullanıcılarının Avride’in otonom araçlarıyla hem yolculuk yapabilmesini hem de yemek teslimatı alabilmesini sağlayacak.

Uber, anlaşmanın ilk aşaması olarak bu hafta Austin'de Avride’in altı tekerlekli teslimat robotlarıyla Uber Eats hizmeti sunmaya başlayacak. Anlaşmanın kapsamı, ilerleyen aylarda Dallas ve Jersey City, New Jersey'de de genişletilmesi planlanıyor. 2025 itibarıyla ise, Avride’in otonom araçları, Dallas’taki belirli Uber kullanıcılarına ulaşım hizmeti sunacak. Şirket Güney Kore'de de robot teslimat hizmetleri sunmakta.

Yandex’in otonom araç girişimlerinin dönüşümü

Yandex, 1997 yılında Rusya'da kuruldu ve otonom araçlarla ilgili projeler geliştirmeye başladı. Ancak 2022'de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Yandex’in otonom araç girişimlerini duraklatmak zorunda bıraktı. Bu süreçte Yandex Otonom Araçları, ana şirketinin Rusya'daki tüm faaliyetlerini 5.2 milyar dolara satmasının ardından Avride ismiyle yeniden markalandı.

Ancak, 2022'deki Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası, Yandex’in otonom araç projeleri durduruldu ve şirket operasyonlarını askıya aldı. Daha sonra Yandex Otonom Araçları, ana şirketinin 5.2 milyar dolara Rusya'daki tüm işlerini satmasının ardından Avride olarak yeniden markalandı. Uber ile yapılan bu ortaklık, şirketin otonom araçlar ve teslimat robotlarıyla ilgili daha önceki iş birliklerine önemli bir katkı sağlayacağa benziyor.