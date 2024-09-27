Elon Musk, Tesla'nın robotaksilerini tanıtacağı etkinlikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elon Musk'ın açıklaması, hayli abartılıydı.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, elektrikli otomobil devi Tesla'nın robotaksilerini ne zaman tanıtacağını açıkladığından bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre Tesla, 10 Ekim'de bir etkinlik düzenleyecek ve uzun zamandır beklediğimiz tam otonom aracını resmen tanıtacaktı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tesla CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, lansmanla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Elon Musk'ın lansman için ne kadar heyecanlı olduğunu gözler önüne seriyordu. Ancak biraz da abartılıydı.

İşte Elon Musk'ın robotaksi açıklaması

Bu tarih kitaplarına geçecek bir olay olacak.

Tabii Elon Musk'ın bu çıkışını dikkate almak gerek. Zira bu kadar iddialı bir açıklamanın altından çok büyük duyurular gelebilir. Belki de Tesla, elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisini de 10 Ekim'de duyuracaktır. Bakalım o gün geldiğinde neler yaşanacak...