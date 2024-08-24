Daha önce fark ettiniz mi bilmiyoruz ancak uçaklardaki bazı koltukların pencere kısmında küçük bir üçgen işareti var. Peki bu üçgenin orada olma amacı ne?

Uçaklar, pek çoğumuzun merak ettiği donanımlarla, özelliklerle, geleneklerle dolu. Mesela hostesler ellerini neden arkalarında tutuyor? Uçağın kalkışı sırasında neden güneşlikleri açmamız isteniyor? Düşen bir uçakta en az hasarı almak için hangi koltuğa oturmalıyız?

Bu merak uyandıran soruları cevapladığımız içeriklerimizi aşağıya bıraktık. Gelelim bugünkü konumuza. Uçaktaki bazı pencerelerin üstünde neden minik bir üçgen sembolü bulunuyor?

Uçaklardaki bazı koltukların yanında bulunan üçgenin anlamı ne?

Bu üçgen sembolü, uçuş görevlileri yani kabin ekibi için bir referans noktası aslında. Çünkü temsil ettiği şey, uçağın motorlarının ve kanatlarının en iyi görüldüğü nokta. Eğer uçuş esnasında, motordan duman çıkması gibi anormal bir durum oluşursa uçuş görevlileri bu noktadan olan biteni görebiliyor.

Bunun yanı sıra henüz uçuş başlamadan önce de bu üçgenin bulunduğu noktadan faydalanarak kanatların ve motorların durumunu kontrol edebiliyorlar.

Uçuş güvenliği konusunda epey önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Sonuçta seyahat esnasında ortaya çıkabilecek problemleri gözlemlemek, görevlilerin en önemli sorumluluklarından. Bu sayede daha hızlı bir şekilde harekete geçebiliyorlar.

Biz yolcular için herhangi bir teknik önemi yok.

Evet, üçgen güvenlik için önemli bir referans ancak eğer özellikle kanatların ve motorun göründüğü yerde oturmak istiyor ya da tam tersine oturmak istemiyorsanız bu üçgenin ancak o zaman sizin için bir anlamı olabilir. Bunun dışında yolcular için herhangi bir olumlu veya olumsuz anlamı yok.

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