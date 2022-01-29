Televizyon ekranlarında, sahnelerde, sahalarda ve daha nice yerlerde gördüğümüz ünlü isimlerin aldıkları ilk arabaları bu yazımızda derledik. Listemizde sinema dünyasının en çok sevilen isimlerinden Lenardo DiCaprio ve adını efsaneler köşesine yazdırmış basketbol oyuncusu LeBron James gibi farklı sektörlerden birçok isim bulunuyor.

İnsanlar yaptıkları işlerde yeteneklerini kanıtladıkça kariyerleri adım adım yukarı taşınıyor ve böylece ünlenerek daha çok kişiye ulaşıyorlar. Bu da hem mal varlıklarının hem de manevi açıdan ruh hallerinin yukarılarda kalmasına yardımcı oluyor. Elbette bu iyi olma durumu, sürekli sıkı çalışmanın ardından geldiği için ünlülerin geçmişine baktığımızda şimdiki hâlleriyle bağdaştıramadığımız şeyler görebiliyoruz.

Örnek olarak söz konusu ünlülerin aldıkları ilk arabalarla şimdiki arabalarını karşılaştırdığımızda bu durumu daha iyi anlıyoruz. Elbette bazılarının alışkanlıklarını bırakmak istemediği de bir gerçek. Bu sebeple yıllardır bağlı kaldığı için hâlâ aynı arabayı kullananları da görüyoruz. Gelin diğerlerine de birlikte bakalım.

Ünlülerin aldığı ilk arabalar:

Leonardo DiCaprio, otomobil dünyasına girerken de tarzından ödün vermemiş:

Mesleği: Oyuncu

Sinema dünyasının en çok sevilen isimlerinden olan Leonardo DiCaprio, otomobil dünyasına 1969 model Ford Mustang ile adım atmış. Araçlara özel olarak ilgisi olan oyuncu, günümüzde daha çevre dostu modeller kullanıyor.

Ünlü komedyen Jerry Seinfeld, hem klasik hem de mütevazi bir seçim yapmış:

Mesleği: Komedyen

Seinfeld adlı televizyon dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Jerry Seinfeld, 1977 model Volkswagen Beetle ile otomobil dünyasına girmiş.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın pek de memnun olmadığı aracı:

Mesleği: Eski ABD Başkanı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Ford Granada vasıtasıyla otomobillerle tanıştı. Fakat kendisi, araçtan pek memnun olmadığını sonradan belirtti.

Milyarlarca dolarlık bir kişilik olan Mark Zuckerberg, gösterişten uzak duruyor:

Mesleği: Facebook ve Meta'nın Kurucusu

İnternet ortamında hâlâ robot olduğundan şüphe edilen Mark Zuckerberg, Subaru Forester ile devasa servetini gösterişten uzak tutuyor diyebiliriz.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uzaktan bakınca bile onun olduğunu anlayabileceğiniz aracı:

Mesleği: Şarkıcı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, ilk arabasını bir pickup olarak seçmekle kalmamış, 2008 model olan Chevy Silverado'ya pembe renk verip çevresine kendi dokunuşlarını da eklemiş.

Scarlett Johansson'a oldukça fazla gelen ve beklediğinden çok daha hızlı olan spor otomobili:

Mesleği: Oyuncu

Uzun süredir Marvel evrenindeki rolüyle karşımıza çıkan Scarlett Johansson, elinde fazla tutmadığı bir BMW Z4 edinmişti. Elinde tutmama sebebiyse fazla hızın sebep olabileceği güvenlik sorunları.

Zuckerberg'ün izinden giden David Beckham'ın ilk otomobili

Mesleği: Futbolcu

Mark Zuckerberg'ün yaptığı gibi, David Beckham da araç dünyasına ilk Subaru Forester ile giriş yapmış

Cameron Diaz'ın birçok gencin hayalini süsleyen retro aracı:

Mesleği: Aktris

Oynadığı yapımlarla tüm dünyaya adını duyuran Cameron Diaz, ilk araç seçimini retro bir model olan Volkswagen Camper Van'dan yana kullanmış.

LeBron James, 18'inci yaş gününde daha havalı nasıl bir hediye alabilirdi ki?

Mesleği: Basketbolcu

Yaşı ilerlemesine rağmen sahalardaki performansından asla ödün vermeyen LeBron James'in ilk aracı Hummer'ın H2 modeliydi.

Biri 'aile' mi dedi: Vin Diesel'in ilk aracı da zamanının gözdelerindendi

Mesleği: Oyuncu

Hızlı ve Öfkeli serisiyle adını geniş kitlelere duyuran Vin Diesel, günümüzde devasa bir araç koleksiyonuna sahip. İlk arabası ise 1978 model Chevy Monte Carlo'ydu.

Rowan Atkinson da klasik sevenler arasında:

Mesleği: Komedi aktörü

Canlandırdığı Mr.Bean karakteriyle akıllara adeta kazınan Rowan Atkinson, oldukça sevilen klasik bir model olan Morris Minor ile otomobil dünyasına adım attı.

Otomobillere meraklı olan Steve McQueen, araç konusundaki damak tadını ilk arabasıyla göstermişti:

Mesleği: Sinema oyuncusu

Sinema dünyasının en sevilen oyuncularından biri olan Steve McQueen, ilk arabası olarak 1958 model Porsche Speedster'ı tercih etti.

Elinden geçmeyen araba kalmadı: Jeremy Clarkson'ın başladığı nokta tam da burası:

Mesleği: Yayıncı, yazar

Top Gear ve The Grand Tour gibi şovlarıyla milyonların sevgisini kazanan Jeremy Clarkson, günümüzde sürmediği araba bırakmadı diyebiliriz. İlk aracıysa Ford Cortina 1600E'ydi.

Lüks anlayışını otomobil seçiminde de gösteren Ralph Lauren'ın ilk aracı:

Mesleği: Ralph Lauren Corporation'ın kurucusu

Orta sınıftan lüks segmente kadar giyim ürünleri sunan giyim markası Polo Ralph Lauren'in kurucusu olan Ralph Lauren, 1961 model Morgan +4 modeliyle otomobil dünyasına elit bir giriş yapmış.

Biz onu James Bond'un meşhur Aston Martin'iyle tanıyoruz, fakat Daniel Craig'in otomobil macerası burada başladı:

Mesleği: Oyuncu

Canlandırdığı James Bond karakteriyle hafızalara kazınan Daniel Craig'i meşhur Aston Martin'le görmeye alıştık. Fakat ünlü oyuncunun ilk aracı Nissan Cherry'di.

Tom Cruise, hem hesaplı hem de güvenilir bir model istemiş:

Mesleği: Oyuncu

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Tom Cruise, Dodge'un Colt modelini kullanıyordu.

Güncel Top Gear sunucularından Dax Shepard, eski Mustang sevdalılarından:

Mesleği: Oyuncu

Ekranların bir başka sevilen yüzü Dax Shepard, ilk arabası olarak 1984 model Ford Mustang GT tercih etti.

Geniş bir araba koleksiyonuna sahip olan Ludacris, ilk olarak bu aracı kullanmıştı:

Mesleği: Şarkıcı, oyuncu

Hızlı ve Öfkeli serisinde gördüğümüz ve müzik dünyasında kayda değer bir yer edinmiş olan Ludacris, 1986 model Plymouth Reliant kullanıyordu.

Clint Eastwood'unkinden daha havalı bir giriş olamazdı, iddialıyız:

Mesleği: Oyuncu, yapımcı, besteci

Kovboy temalı filmlerin kendisiyle özdeşleştiği Clint Eastwood, Ford T-Bucket ile otomobil dünyasına oldukça farklı bir giriş yapmış.

Paul McCartney de tercihini klasiklerden yana kullananlardan:

Mesleği: Gitarist

The Beatles'ın kilit üyelerinden olan Paul McCartney, ilk aracı olarak Ford Consul Classic'i tercih etmiş.

Beetle'ın bir diğer sevdalısı da Star Wars yıldızı Ewan McGregor:

Mesleği: Oyuncu

Star Wars evreninde canlandırdığı Obi-Wan Kenobi karakteriyle tanıdığımız Ewan McGregor, 1954 model Volkswagen Beetle kullanıyordu.

'Müzik ve araba uyumu' olur mu demeyin: Country müzik yıldızı Toby Keith, zamanında olur demiş

Mesleği: Şarkıcı

Country müzik türünün önemli temsilcilerinden olan Toby Keith, söz konusu müzik türüne yaraşır bir araç olan 1973 model Ford F100 tercih etmiş.

Coolio'nun bir Tofaş olmasa da modifiye sevenler tarafından oldukça fazla tercih edilen aracı:

Mesleği: Şarkıcı

Özellikle Gangsta's Paradise şarkısıyla tanıdığımız Coolio, Dodge Dart modelini ilk araç olarak uygun görmüş.

Bir nesil, yemek bilgisini ona borçlu: Anthony Bourdain'in ilk aracı

Mesleği: Yazar

Ünlü Şef Anthony Bourdain, ilk otomobili olarak BMW 3 serisinden bir model tercih etmişti.

Bonus: Birbirinden farklı spor otomobilleri olsa da, Acun Ilıcalı da otomobil dünyasına akıllardan silinmez bir araçla giriş yapmıştı:

Mesleği: Yapımcı, sunucu, iş insanı

Televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız ünlü girişimci, sunucu ve iş insanı Acun Ilıcalı günümüzde birbirinden farklı spor otomobillere sahip olsa da ilk aracı Doğan'dı

Ünlülerin ilk arabalarını derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bu gibi içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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