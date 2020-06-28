En Uygun Fiyatlı, Birbirinden Ucuz 13 Android Telefon

Günümüzde akıllı telefonlar sıradan birer eşya olmanın ötesine geçtiler. Sorularınızı cevaplamak, biriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmak, bir anı yakalamak ve çok daha fazlası için her zaman elimizin gittiği, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek en ucuz, giriş seviyesi Android telefonları sizler için listeledik.
Tabii eğer akıllı telefonunuzda, DSLR fotoğraf makineleri ile yarışacak düzeyde kaliteli bir kameraya ihtiyacınız varsa bu listemiz pek size göre değil. En iyi telefonlar için sizi buraya alalım. Ancak Android telefonunuzdan tek beklentiniz zamanın gerisinde kalmadan gündelik işlemlerinizi rahatlıkla yapmaksa bu yazımız tam size göre.
En uygun fiyatlı Android telefon modelleri:
- Xiaomi Redmi 8A
- Samsung Galaxy A10
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M11
- Vestel Venus V7
- Casper Via A4
- Meizu M10
- OPPO A5s
- Huawei P Smart 2019
- Huawei Y6S
- Honor 20 Lite
- LG Q60
- Nokia 2.2
Xiaomi Redmi 8A:
- Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB, 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm
- Ağırlık: 188 gr
- Başlangıç fiyatı: 1750 TL
Samsung Galaxy A10:
- Ekran: 6,2 inç PLS ekran, 720x1520 (HD+) Piksel
- İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm
- Ağırlık: 168 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.600 TL
Samsung Galaxy A01:
- Ekran: 5,7 inç PLC 720x1520 (HD+) Piksel
- İşlemci: Snapdragon 439
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 5 MP, f/2,2
- Batarya: 3.000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 146,2 x 70,9 x 8,3 mm
- Ağırlık: 149 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.450 TL
Samsung Galaxy M11:
- Ekran: 6,4 inç PLC 720x1560 (HD+) Piksel
- İşlemci: Snapdragon 439
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,8 + 5 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Mor, Turkuaz, Siyah
- Boyutlar: 161,4 x 76,3 x 9,0 mm
- Ağırlık: 197 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.870 TL
Vestel Venus V7:
- Ekran: 6,21 inç IPS LCD 720x1520 (HD+) Piksel
- İşlemci: MediaTek MT6762 (Helio P22)
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 4.050 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 155,4 x 71,8 x 8,11 mm
- Ağırlık: 163 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.500 TL
Casper Via A4:
- Ekran: 6,3 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) Piksel
- İşlemci: MediaTek MT6763 (Helio P23)
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 16 MP f/2,0 + 5 MP f/2,4
- Ön Kamera: 13 MP f/2,0
- Batarya: 3.950 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 4
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Renkler: Mavi, Beyaz
- Boyutlar: 160,6 x 75,8 x 8,3 mm
- Ağırlık: 155 gram
- Başlangıç fiyatı: 2.000 TL
Meizu M10:
- Ekran: 6,5 inç IPS LCD 720x1600 (HD+) Piksel
- İşlemci: MediaTek MT6757CD (Helio P25)
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP f/2,0 + 2 MP f/2,2 + 2 MP f/2,2
- Ön Kamera: 8 MP f/2,0
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Renkler: Mavi, Kırmızı, Siyah
- Boyutlar: 164,87 x 76,63 x 8,45 mm
- Ağırlık: 184 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.525 TL
OPPO A5s:
- Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD Ekran
- İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
- Batarya: 4.230 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 8.1
- Renkler: Kırmızı, Siyah, Altın, Yeşil
- Boyutlar: 155.9 x 75.4 x 8.2 mm
- Ağırlık: 170 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.890 TL
Huawei P Smart 2019:
- Ekran: 6,21 inç IPS LCD FHD+ ekran
- İşlemci: Huawei Kirin 710
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm
- Ağırlık: 160 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.995 TL
Huawei Y6S:
- Ekran: 6,09 inç IPS LCD 720x1560 (HD+) Piksel
- İşlemci: MediaTek MT6765 (Helio P35)
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.020 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm
- Ağırlık: 150 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.850 TL
Honor 20 Lite:
- Ekran: 6,2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,
- İşlemci: Huawei Kirin 710F
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 24 MP f/1,8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2,4 geniş açı + 2 MP f/2,4
- Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
- Ağırlık: 164 gr
- Başlangıç fiyatı: 2.350 TL
LG Q60:
- Ekran: 6,26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 13 MP f/2,4, 1080p 30 FPS
- Batarya: 3.500 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.785 TL
Nokia 2.2:
- Ekran: 5,71 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP f/2,2, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Gri, Siyah
- Boyutlar: 145,96 x 70,56 x 9,3 mm
- Ağırlık: 153 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.200 TL
Kaliteli bir telefon almak için kredi çekmenize gerek yok:
Seneler önce ucuz dediğimiz akıllı telefonlar gereğinden fazla yavaş ve kalitesizdi. Günümüzde artık durum böyle değil. Listemizden de anlayabileceğiniz üzere çok uygun fiyatlara sizler de kaliteli bir Android telefon sahibi olabilirsiniz.
Günümüzde akıllı telefon üreticileri kaliteli telefonları düşük fiyata sunabilmek için ciddi bir rekabet içine girdiler. Bu durum da tabii ki tüketiciye yaradı. Aynı markaların farklı modellerini araştırırsanız sizler de çoğu modelin aynı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Genelde yalnızca ekran çözünürlükleri ve tasarımları farklıdır.
Daha uygun fiyatlara borca girmeden uygun fiyata satın alabileceğiniz Android telefonları sizler için derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Önümüzdeki aylarda sizler için listemizi sürekli yenileyerek bilgi aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.