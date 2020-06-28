En Uygun Fiyatlı, Birbirinden Ucuz 13 Android Telefon

2020 yılı itibariyle artık amiral gemisi akıllı telefonlar çok pahalı ve herkes için ulaşılabilir değil. Bu nedenle daha ucuz telefonlar tüketici tarafından daha tercih edilebilir hale geliyor. Satın alabileceğiniz en ucuz Android telefonların tümünü sizler için araştırdık ve sıraladık.

Günümüzde akıllı telefonlar sıradan birer eşya olmanın ötesine geçtiler. Sorularınızı cevaplamak, biriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmak, bir anı yakalamak ve çok daha fazlası için her zaman elimizin gittiği, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek en ucuz, giriş seviyesi Android telefonları sizler için listeledik.

Tabii eğer akıllı telefonunuzda, DSLR fotoğraf makineleri ile yarışacak düzeyde kaliteli bir kameraya ihtiyacınız varsa bu listemiz pek size göre değil. En iyi telefonlar için sizi buraya alalım. Ancak Android telefonunuzdan tek beklentiniz zamanın gerisinde kalmadan gündelik işlemlerinizi rahatlıkla yapmaksa bu yazımız tam size göre.

En uygun fiyatlı Android telefon modelleri:

Xiaomi Redmi 8A

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy M11

Vestel Venus V7

Casper Via A4

Meizu M10

OPPO A5s

Huawei P Smart 2019

Huawei Y6S

Honor 20 Lite

LG Q60

Nokia 2.2

Xiaomi Redmi 8A:

Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB, 64 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm

Ağırlık: 188 gr

Başlangıç fiyatı: 1750 TL

Samsung Galaxy A10:

Ekran: 6,2 inç PLS ekran, 720x1520 (HD+) Piksel

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS

Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm

Ağırlık: 168 gram

Başlangıç fiyatı: 1.600 TL

Samsung Galaxy A01:

Ekran: 5,7 inç PLC 720x1520 (HD+) Piksel

İşlemci: Snapdragon 439

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 5 MP, f/2,2

Batarya: 3.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 146,2 x 70,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 149 gram

Başlangıç fiyatı: 1.450 TL

Samsung Galaxy M11:

Ekran: 6,4 inç PLC 720x1560 (HD+) Piksel

İşlemci: Snapdragon 439

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,8 + 5 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Mor, Turkuaz, Siyah

Boyutlar: 161,4 x 76,3 x 9,0 mm

Ağırlık: 197 gram

Başlangıç fiyatı: 1.870 TL

Vestel Venus V7:

Ekran: 6,21 inç IPS LCD 720x1520 (HD+) Piksel

İşlemci: MediaTek MT6762 (Helio P22)

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.050 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,4 x 71,8 x 8,11 mm

Ağırlık: 163 gram

Başlangıç fiyatı: 1.500 TL

Casper Via A4:

Ekran: 6,3 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) Piksel

İşlemci: MediaTek MT6763 (Helio P23)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 16 MP f/2,0 + 5 MP f/2,4

Ön Kamera: 13 MP f/2,0

Batarya: 3.950 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 4

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Renkler: Mavi, Beyaz

Boyutlar: 160,6 x 75,8 x 8,3 mm

Ağırlık: 155 gram

Başlangıç fiyatı: 2.000 TL

Meizu M10:

Ekran: 6,5 inç IPS LCD 720x1600 (HD+) Piksel

İşlemci: MediaTek MT6757CD (Helio P25)

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP f/2,0 + 2 MP f/2,2 + 2 MP f/2,2

Ön Kamera: 8 MP f/2,0

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Renkler: Mavi, Kırmızı, Siyah

Boyutlar: 164,87 x 76,63 x 8,45 mm

Ağırlık: 184 gram

Başlangıç fiyatı: 1.525 TL

OPPO A5s:

Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD Ekran

İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0

Batarya: 4.230 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 8.1

Renkler: Kırmızı, Siyah, Altın, Yeşil

Boyutlar: 155.9 x 75.4 x 8.2 mm

Ağırlık: 170 gram

Başlangıç fiyatı: 1.890 TL

Huawei P Smart 2019:

Ekran: 6,21 inç IPS LCD FHD+ ekran

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

Ağırlık: 160 gr

Başlangıç fiyatı: 1.995 TL

Huawei Y6S:

Ekran: 6,09 inç IPS LCD 720x1560 (HD+) Piksel

İşlemci: MediaTek MT6765 (Helio P35)

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3.020 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm

Ağırlık: 150 gr

Başlangıç fiyatı: 1.850 TL

Honor 20 Lite:

Ekran: 6,2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 24 MP f/1,8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2,4 geniş açı + 2 MP f/2,4

Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm

Ağırlık: 164 gr

Başlangıç fiyatı: 2.350 TL

LG Q60:

Ekran: 6,26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2,4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 1.785 TL

Nokia 2.2:

Ekran: 5,71 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP f/2,2, 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Gri, Siyah

Boyutlar: 145,96 x 70,56 x 9,3 mm

Ağırlık: 153 gr

Başlangıç fiyatı: 1.200 TL

Kaliteli bir telefon almak için kredi çekmenize gerek yok:

Seneler önce ucuz dediğimiz akıllı telefonlar gereğinden fazla yavaş ve kalitesizdi. Günümüzde artık durum böyle değil. Listemizden de anlayabileceğiniz üzere çok uygun fiyatlara sizler de kaliteli bir Android telefon sahibi olabilirsiniz.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri kaliteli telefonları düşük fiyata sunabilmek için ciddi bir rekabet içine girdiler. Bu durum da tabii ki tüketiciye yaradı. Aynı markaların farklı modellerini araştırırsanız sizler de çoğu modelin aynı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Genelde yalnızca ekran çözünürlükleri ve tasarımları farklıdır.

Daha uygun fiyatlara borca girmeden uygun fiyata satın alabileceğiniz Android telefonları sizler için derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Önümüzdeki aylarda sizler için listemizi sürekli yenileyerek bilgi aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.