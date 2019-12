Akıllı telefon piyasasındaki onlarca üretici, her yıl belki de yüzlerce telefon piyasaya sürüyor. Bu akıllı telefonlardan bazıları hepimizin bildiği gibi “amiral gemisi” sıfatıyla raflarda yer alıyor. Peki satışta olan en iyi telefonlar hangileri ve hangi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyorlar. Gelin en güncel verilerle bu telefonlara yakından bakalım.

Akıllı telefonlar, kişisel olarak en yüksek bütçe ayırdığımız teknolojik ihtiyacımız haline geldiler. Son yıllarda TL bazındaki psikolojik fiyat barajı ise amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlar için 8 ila 9 bin TL seviyelerine kadar yükseldi. Hatta Artık 10 bin TL'nin üzerinde de akıllı telefonlar görmek mümkün

Bu listede ise hem cepleri yakan amiral gemilere, hem de piyasanın altını üstüne getiren fiyat/performans cihazlarına yer veriyoruz. Akıllı telefon alışverişini akıllıca yapmak isteyen herkes için 2019'da çıkan en iyi akıllı telefonlar listemize hoş geldiniz. Başlangıç, orta ve amiral gemisi seviyesinde 5'er telefona yakından bakacak, her birinin alternatiflerine de yer vereceğiz.

Yılın en iyi başlangıç seviyesi akıllı telefonları:

Xiaomi Redmi 8A:

Ekran: 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 2GB

Depolama: 32 GB, 64 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p video, portre modu

Batarya: 5000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm

Ağırlık: 188 gr

Başlangıç fiyatı: 900 TL

Fiyatına rağmen 5000 mAh’lik bataryası, portre moduna sahip ön ve arka kamerasıyla dikkat çeken Xaiomi Redmi 8A, aynı zamanda Android 9.0 ile birlikte geliyor. Bu arada o güçlü bataryasının 18 Watt hızlı şarj desteği de var. Eğer uygun fiyatlı telefon arayışınız varsa, piyasanın en iyilerinden birisi Remi 8A.

Samsung Galaxy A10:

Ekran: 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 Full HD 30 FPS

Ön Kamera: 5 MP, f/2.0 Full HD 30 FPS

Batarya: 3400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyahmmmm

Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm

Ağırlık: 168 gram

Başlangıç fiyatı: 1.400 TL

512 GB’a kadar Micro SD kart desteğine de sahip olan Galaxy A10, bütçe cihazları arasında en dikkat çekici modellerinden. Telefonun üzerinde ise bir parmak izi okuyucu yok, ancak standart haline gelen yüz kilidi mevcut. Dilerseniz aynı sınıfın başka Galaxy üyeleri A10S, M10 ve A30 gibi cihazları da değerlendirebilirisiniz.

Huawei P Smart 2019:

Ekran: 6.2 inç IPS LCD FHD+ ekran

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

Ağırlık: 160 gr

Başlangıç fiyatı: 1.500 TL

Huawei Dewdrop Display olarak adlandırılan su damlası çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, ince çerçeveleri ve son derece şık arka paneli ile üst seviye bir izlenim uyandırıyor. Çift arka kamerası ile kaliteli portre çekimleri sunan cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Dileyenler Huawei’nin aynı sınıfta yer alan Y5 ve Y6 modellerinin 2019 versiyonlarını da tercih edebilirler. Yüm bu cihazlar, Android’in en güncel sürümlerinden 9.0 ile kutudan çıkıyorlar.

Honor 20 Lite:

Ekran: 6.2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710F

RAM: 4GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 24 MP f/1.8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.4 geniş açı + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm

Ağırlık: 164 gr

Başlangıç fiyatı: 1.850 TL

Huawei P30 serisine benzer damla çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 20 Lite, şirketin orta segment akıllı telefonlarına güç veren Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. Honor 20 Lite, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla yeterli bellek kapasitesi sunuyor.

LG Q60:

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 1.200 TL

Çıkış yaptığı tarihte 2.500 TL dolaylarında alıcı bulan LG Q60, şu anda 1.200 TL civarında satışa sunuluyor. Özellike 3 arka kamerasıyla dikkat çeken telefon, bütçe grubunda değerlendirilmesi gereken fırsatlardan.

Yılın en iyi orta seviye akıllı telefonları:

Huawei P30 Lite:

Ekran: 6.15 inç IPS LCD 1080 x 2312 piksel FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 2.200 TL

Huawei P30 ailesinin en ucuz akıllı telefonu Huawei P30 Lite, tasarımı açısından P30 ailesinin tüm özelliklerine sahip. Teknik özellikler bakımından ise daha bütçe dostu bir donanım tercih edilen P30 Lite, özellikle amiral gemilerine astronomik ücretler ödemek istemeyenler için oldukça uygun bir tercih olabilir.

Huawei Nova 5T:

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 32 MP f/2.4, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.50 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah, Mor

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 4.100 TL

Orta seviyedeki en dikkat çekici telefonlardan olan Huawei Nova 5T, yan tarafında bir parmak izi okuyucu ile geliyor. 3500 mAh bataryaya sahip telefonun hızlı şarj özelliği, yarım saatte %50 doluluk oranına ulaşmayı sağlıyor.

Honor 20:

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.50 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm

Ağırlık: 174 gr

Başlangıç fiyatı: 3.800 TL

Diğer şirketlerin amiral gemilerinde olan pek çok özelliğin bulunduğu Honor 20, kullanıcılara dörtlü arka kamera kurulumu ve 32 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera imkanı sunuyor. 6.26 inç ekran boyutuna sahip olan Honor 20'nin delikli ekranı da bu modele farklı bir tarz katıyor.

Dileyenler, Honor’un bir başka orta seviye telefonu, oyun performasına odaklananHonor Play modelini değerlendirebilirler. Honor Play 2.200 TL civarında fiyat etiketine sahip bir telefon. Daha uygun bir seçenek istiyorsanız kaçırılmaması gerek.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro:

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 2.000 TL

Amiral gemilerini gerçekten tehdit eden, giriş seviyesindeki bir akıllı telefon fiyatına satılan başka bir cihaz yok. Redmi Note 8, yılın en büyük sürprizlerinden birisi oldu ve Türkiye’de, tabiri caizse yok satıyor. Bunun en büyük nedeni ise 64 MP çözünürlüğündeki arka kamerası ve ona eşlik eden diğer 3 kamera.

Eğer daha uygun fiyatlı bir seçenek daha arıyorsanız, ortalama 1.600 TL civarında satışa sunulan Redmi Note 8’de de göz atabilirsiniz. İki cihaz arasında kamera ve performans açısından çok çok büyük farklar yok. Her ikisi de ödenen bedeli ziyadesiyle karşılayacak düzeyde.

Samsung Galaxy A70:

Ekran: 6,7inç Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 5

İşlemci:Qualcomm Snapdragon 675

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 32 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.2 geniş açı + 5 MP f/2.2 derinlik kamerası

Ön kamera: 32 MP f/2,2 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.500 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 163,3 x 76,7 x 7,9 mm

Ağırlık: 183 g

Başlangıç fiyatı: 2.700 TL

Samsung’un yeni nesil serilerinin en popüler orta seviye üyeleri arasında Galaxy M40, A50 ve A80 adını anmazsak olmaz. Nitekim Galaxy A70 hem amiral gemisi çizgilerine yakın tasarımı, hem de teknik kapasitesine karşılık olarak fiyatıyla dikkat çekiyor. Performans konusunda biraz geri kalsa da bulunduğu yeri hak eden cihazlardan.

Yılın en iyi amiral gemisi telefonları:

Xiaomi Mi 9:

Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.2 derinlik kamerası

Ön kamera: 20 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 3.300 mAh hızlı şarj

Renkler: Beyaz, Mavi, Siyah

Boyutlar: 157,5 x 74,6 x 7,6 mm

Ağırlık: 173 gr

Başlangıç fiyatı: 5.800 TL

Xiaomi’nin Mi 9T Pro gibi yıla damga vuran bir diğer amiral gemisi de Mi 9’un ta kendisi oldu. Son model işlemci yongası, yüksek çözünürlüklü arka ve ön kameraları ve video performası ile bizim de denerken aklımızın kaldığı bir cihazdı. Fiyatı standart Xiaomi fiyatlarının biraz üzerinde olsa da amiral gemisi sınıfında uygun seçenekler arasında yer alıyor.

Huawei P30 Pro:

Ekran: 6,47 inç OLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 40 MP f/1,6, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 20 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 8 MP f/3.4 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 32 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.200 mAh hızlı şarj

Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi

Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 192 gr

Başlangıç fiyatı: 6.500 TL

Huawei P30 Pro, özellikle 50x zoom yapan arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra elbette Android cephesinin en güçlü temsilcilerinden birisi. Kameraları dışında batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği ile alanların yüzünü güldürdü. Merak edenler için Google uygulamaları P30 Pro’da var, ancak firmanın yasak yedikten sonra ürettiği Mate 30 ailesinde yok.

Oppo Reno 10x Zoom:

Ekran: 6,6 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 720p 60 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP f/3.0 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 16 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Yeşil

Boyutlar: 162 x 77,2 x 9,3 mm

Ağırlık: 215 gr

Başlangıç fiyatı: 9.400 TL

Oppo Reno 10x Zoom, doğrudan Huawei Mate 30 Pro’ya rakip olarak piyasaya sürüldü. Firmanın Türkiye planları arasına yeni dahil olan cihaz, Oppo için standartlaşan kızaklı ön kameraya sahip. Donanım olarak da kamera özellikleriyle de piyasanın en güncel ve en iyi cihazlarından birisi konumunda.

Samsung Galaxy Note 10+:

Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED, 1440x3040 (QHD+) Piksel

İşlemci: Samsung Exynos 9825

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 12 MP f/1,5, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.1 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 10 MP f/2,2 4K 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Bakır, Mavi

Boyutlar: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 198 gr

Başlangıç fiyatı: 9.200 TL

Samsung’un S Pen dokunmatik kalemi ve dev ekranı sayesinde kimi zaman bilgisayara bile ihtiyaç bırakmayan telefonu Note 10 Plus, 2019’un Android kralı desek yeridir. Zira kullanım kolaylıkları açısından size sadace ekran boyutuyla sıkıntı yaratabilir. Onun dışında Dynamic AMOLED ekranında yaşanan her deneyim rakipsiz düzeyde. Video çekim özellikleri ile her ne kadar eleştirilse de Note 10 Plus listede Android’in zirvesi.

Ayrıca Samsung markalı bir amiral gemisine sahip olmak istiyorsanız, Note 10’dan dolayı tekrara düşmemek adına listede başlık olarak vermediğimiz Galaxy S10, S10 Plus’a da göz atabilirsiniz. Eğer amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olsun ve ekranı küçük olsun istiyorsanız, Galaxy S10e en iyi tercihlerden birisi olarak gözüküyor. S10 serisi ile Note 10 Plus arasında boyut ve kalem dışında çok ciddi farklılıklar bulunmuyor.

iPhone 11 Pro Max:

Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, 4G LTE

Renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)

İşletim sistemi: iOS 13.3

Boyutlar: 158 x 77,8 x 8,1 mm

Ağırlık: 226 gr

Başlangıç fiyatı: 12.800 TL

Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 11 Pro Max, piyasanın en iyilerinden birisi. Bu seviyesini de fiyat etiketiyle bize gösteriyor desek yeridir. Eğer illa ki yeni bir iPhone istiyor ve bu fiyatı yüksek buluyorsanız, iPhone 11 Pro’nun 10.300 TL civarından başladığını belirtmek gerek. Serinin en uygun fiyatlı telefonu olan iPhone 11’in 64 GB’lık versiyonu ise 6.700 TL dolaylarında alıcı buluyor.

iPhone 11 LCD ekran paneline sahipken 11 Pro ve 11 Pro Max OLED ekran paneline sahip. Ayrıca iPhone 11, ağabeylerinden bir arka kamera daha eksik ancak bu eksiklik, ciddi bir şekilde hissedilmiyor. Sadece iPhone 11 Pro ve Pro Max ile daha geniş açılı fotoğraf ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Tüm cihazların performansını etkileyecek diğer özellikleri ise aynı. Elbette iPhone 11 daha canlı renk seçeneklerine sahip.

Yılın en iyi akıllı telefonları listemizin sonuna geldik. Bu liste, Türkiye’de satışa çıkan telefonları takip ederek oluşturulan bir listedir, dolayısıyla önümüzdeki aylarda güncelleyerek size piyasanın enlerini sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)

Ayrıca yılın en iyi telefonlarıyla ilgili yayınladığımız tüm sağlamlık testi videolarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz: