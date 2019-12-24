Akıllı telefonlar, kişisel olarak en yüksek bütçe ayırdığımız teknolojik ihtiyacımız haline geldiler. Son yıllarda TL bazındaki psikolojik fiyat barajı ise amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlar için 8 ila 9 bin TL seviyelerine kadar yükseldi. Hatta Artık 10 bin TL'nin üzerinde de akıllı telefonlar görmek mümkün
Bu listede ise hem cepleri yakan amiral gemilere, hem de piyasanın altını üstüne getiren fiyat/performans cihazlarına yer veriyoruz. Akıllı telefon alışverişini akıllıca yapmak isteyen herkes için 2019'da çıkan en iyi akıllı telefonlar listemize hoş geldiniz. Başlangıç, orta ve amiral gemisi seviyesinde 5'er telefona yakından bakacak, her birinin alternatiflerine de yer vereceğiz.
Yılın en iyi başlangıç seviyesi akıllı telefonları:
Xiaomi Redmi 8A:
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 2GB
- Depolama: 32 GB, 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p video, portre modu
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm
- Ağırlık: 188 gr
- Başlangıç fiyatı: 900 TL
Fiyatına rağmen 5000 mAh’lik bataryası, portre moduna sahip ön ve arka kamerasıyla dikkat çeken Xaiomi Redmi 8A, aynı zamanda Android 9.0 ile birlikte geliyor. Bu arada o güçlü bataryasının 18 Watt hızlı şarj desteği de var. Eğer uygun fiyatlı telefon arayışınız varsa, piyasanın en iyilerinden birisi Remi 8A.
Samsung Galaxy A10:
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 Full HD 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.0 Full HD 30 FPS
- Batarya: 3400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyahmmmm
- Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm
- Ağırlık: 168 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.400 TL
512 GB’a kadar Micro SD kart desteğine de sahip olan Galaxy A10, bütçe cihazları arasında en dikkat çekici modellerinden. Telefonun üzerinde ise bir parmak izi okuyucu yok, ancak standart haline gelen yüz kilidi mevcut. Dilerseniz aynı sınıfın başka Galaxy üyeleri A10S, M10 ve A30 gibi cihazları da değerlendirebilirisiniz.
Huawei P Smart 2019:
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD FHD+ ekran
- İşlemci: Huawei Kirin 710
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm
- Ağırlık: 160 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.500 TL
Huawei Dewdrop Display olarak adlandırılan su damlası çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, ince çerçeveleri ve son derece şık arka paneli ile üst seviye bir izlenim uyandırıyor. Çift arka kamerası ile kaliteli portre çekimleri sunan cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.
Dileyenler Huawei’nin aynı sınıfta yer alan Y5 ve Y6 modellerinin 2019 versiyonlarını da tercih edebilirler. Yüm bu cihazlar, Android’in en güncel sürümlerinden 9.0 ile kutudan çıkıyorlar.
Honor 20 Lite:
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,
- İşlemci: Huawei Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 24 MP f/1.8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.4 geniş açı + 2 MP f/2.4 derinlik
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
- Ağırlık: 164 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.850 TL
Huawei P30 serisine benzer damla çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 20 Lite, şirketin orta segment akıllı telefonlarına güç veren Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. Honor 20 Lite, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla yeterli bellek kapasitesi sunuyor.
LG Q60:
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS
- Batarya: 3.500 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.200 TL
Çıkış yaptığı tarihte 2.500 TL dolaylarında alıcı bulan LG Q60, şu anda 1.200 TL civarında satışa sunuluyor. Özellike 3 arka kamerasıyla dikkat çeken telefon, bütçe grubunda değerlendirilmesi gereken fırsatlardan.
Yılın en iyi orta seviye akıllı telefonları:
Huawei P30 Lite:
- Ekran: 6.15 inç IPS LCD 1080 x 2312 piksel FHD+ ekran,
- İşlemci: Huawei Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS
- Batarya: 3.500 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 2.200 TL
Huawei P30 ailesinin en ucuz akıllı telefonu Huawei P30 Lite, tasarımı açısından P30 ailesinin tüm özelliklerine sahip. Teknik özellikler bakımından ise daha bütçe dostu bir donanım tercih edilen P30 Lite, özellikle amiral gemilerine astronomik ücretler ödemek istemeyenler için oldukça uygun bir tercih olabilir.
Huawei Nova 5T:
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.50 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah, Mor
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 4.100 TL
Orta seviyedeki en dikkat çekici telefonlardan olan Huawei Nova 5T, yan tarafında bir parmak izi okuyucu ile geliyor. 3500 mAh bataryaya sahip telefonun hızlı şarj özelliği, yarım saatte %50 doluluk oranına ulaşmayı sağlıyor.
Honor 20:
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.50 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm
- Ağırlık: 174 gr
- Başlangıç fiyatı: 3.800 TL
Diğer şirketlerin amiral gemilerinde olan pek çok özelliğin bulunduğu Honor 20, kullanıcılara dörtlü arka kamera kurulumu ve 32 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera imkanı sunuyor. 6.26 inç ekran boyutuna sahip olan Honor 20'nin delikli ekranı da bu modele farklı bir tarz katıyor.
Dileyenler, Honor’un bir başka orta seviye telefonu, oyun performasına odaklananHonor Play modelini değerlendirebilirler. Honor Play 2.200 TL civarında fiyat etiketine sahip bir telefon. Daha uygun bir seçenek istiyorsanız kaçırılmaması gerek.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro:
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
- Başlangıç fiyatı: 2.000 TL
Amiral gemilerini gerçekten tehdit eden, giriş seviyesindeki bir akıllı telefon fiyatına satılan başka bir cihaz yok. Redmi Note 8, yılın en büyük sürprizlerinden birisi oldu ve Türkiye’de, tabiri caizse yok satıyor. Bunun en büyük nedeni ise 64 MP çözünürlüğündeki arka kamerası ve ona eşlik eden diğer 3 kamera.
Eğer daha uygun fiyatlı bir seçenek daha arıyorsanız, ortalama 1.600 TL civarında satışa sunulan Redmi Note 8’de de göz atabilirsiniz. İki cihaz arasında kamera ve performans açısından çok çok büyük farklar yok. Her ikisi de ödenen bedeli ziyadesiyle karşılayacak düzeyde.
Samsung Galaxy A70:
- Ekran: 6,7inç Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 5
- İşlemci:Qualcomm Snapdragon 675
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 32 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.2 geniş açı + 5 MP f/2.2 derinlik kamerası
- Ön kamera: 32 MP f/2,2 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.500 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi
- Boyutlar: 163,3 x 76,7 x 7,9 mm
- Ağırlık: 183 g
- Başlangıç fiyatı: 2.700 TL
Samsung’un yeni nesil serilerinin en popüler orta seviye üyeleri arasında Galaxy M40, A50 ve A80 adını anmazsak olmaz. Nitekim Galaxy A70 hem amiral gemisi çizgilerine yakın tasarımı, hem de teknik kapasitesine karşılık olarak fiyatıyla dikkat çekiyor. Performans konusunda biraz geri kalsa da bulunduğu yeri hak eden cihazlardan.
Yılın en iyi amiral gemisi telefonları:
Xiaomi Mi 9:
- Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.2 derinlik kamerası
- Ön kamera: 20 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 3.300 mAh hızlı şarj
- Renkler: Beyaz, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 157,5 x 74,6 x 7,6 mm
- Ağırlık: 173 gr
- Başlangıç fiyatı: 5.800 TL
Xiaomi’nin Mi 9T Pro gibi yıla damga vuran bir diğer amiral gemisi de Mi 9’un ta kendisi oldu. Son model işlemci yongası, yüksek çözünürlüklü arka ve ön kameraları ve video performası ile bizim de denerken aklımızın kaldığı bir cihazdı. Fiyatı standart Xiaomi fiyatlarının biraz üzerinde olsa da amiral gemisi sınıfında uygun seçenekler arasında yer alıyor.
Huawei P30 Pro:
- Ekran: 6,47 inç OLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 40 MP f/1,6, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 20 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 8 MP f/3.4 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 32 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.200 mAh hızlı şarj
- Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi
- Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 192 gr
- Başlangıç fiyatı: 6.500 TL
Huawei P30 Pro, özellikle 50x zoom yapan arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra elbette Android cephesinin en güçlü temsilcilerinden birisi. Kameraları dışında batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği ile alanların yüzünü güldürdü. Merak edenler için Google uygulamaları P30 Pro’da var, ancak firmanın yasak yedikten sonra ürettiği Mate 30 ailesinde yok.
Oppo Reno 10x Zoom:
- Ekran: 6,6 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 720p 60 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP f/3.0 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 16 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Yeşil
- Boyutlar: 162 x 77,2 x 9,3 mm
- Ağırlık: 215 gr
- Başlangıç fiyatı: 9.400 TL
Oppo Reno 10x Zoom, doğrudan Huawei Mate 30 Pro’ya rakip olarak piyasaya sürüldü. Firmanın Türkiye planları arasına yeni dahil olan cihaz, Oppo için standartlaşan kızaklı ön kameraya sahip. Donanım olarak da kamera özellikleriyle de piyasanın en güncel ve en iyi cihazlarından birisi konumunda.
Samsung Galaxy Note 10+:
- Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED, 1440x3040 (QHD+) Piksel
- İşlemci: Samsung Exynos 9825
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 12 MP f/1,5, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.1 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 10 MP f/2,2 4K 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Bakır, Mavi
- Boyutlar: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 198 gr
- Başlangıç fiyatı: 9.200 TL
Samsung’un S Pen dokunmatik kalemi ve dev ekranı sayesinde kimi zaman bilgisayara bile ihtiyaç bırakmayan telefonu Note 10 Plus, 2019’un Android kralı desek yeridir. Zira kullanım kolaylıkları açısından size sadace ekran boyutuyla sıkıntı yaratabilir. Onun dışında Dynamic AMOLED ekranında yaşanan her deneyim rakipsiz düzeyde. Video çekim özellikleri ile her ne kadar eleştirilse de Note 10 Plus listede Android’in zirvesi.
Ayrıca Samsung markalı bir amiral gemisine sahip olmak istiyorsanız, Note 10’dan dolayı tekrara düşmemek adına listede başlık olarak vermediğimiz Galaxy S10, S10 Plus’a da göz atabilirsiniz. Eğer amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olsun ve ekranı küçük olsun istiyorsanız, Galaxy S10e en iyi tercihlerden birisi olarak gözüküyor. S10 serisi ile Note 10 Plus arasında boyut ve kalem dışında çok ciddi farklılıklar bulunmuyor.
iPhone 11 Pro Max:
- Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: A13 Bionic
- RAM: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör
- Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri
- Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)
- Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, 4G LTE
- Renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)
- İşletim sistemi: iOS 13.3
- Boyutlar: 158 x 77,8 x 8,1 mm
- Ağırlık: 226 gr
- Başlangıç fiyatı: 12.800 TL
Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 11 Pro Max, piyasanın en iyilerinden birisi. Bu seviyesini de fiyat etiketiyle bize gösteriyor desek yeridir. Eğer illa ki yeni bir iPhone istiyor ve bu fiyatı yüksek buluyorsanız, iPhone 11 Pro’nun 10.300 TL civarından başladığını belirtmek gerek. Serinin en uygun fiyatlı telefonu olan iPhone 11’in 64 GB’lık versiyonu ise 6.700 TL dolaylarında alıcı buluyor.
iPhone 11 LCD ekran paneline sahipken 11 Pro ve 11 Pro Max OLED ekran paneline sahip. Ayrıca iPhone 11, ağabeylerinden bir arka kamera daha eksik ancak bu eksiklik, ciddi bir şekilde hissedilmiyor. Sadece iPhone 11 Pro ve Pro Max ile daha geniş açılı fotoğraf ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Tüm cihazların performansını etkileyecek diğer özellikleri ise aynı. Elbette iPhone 11 daha canlı renk seçeneklerine sahip.
Yılın en iyi akıllı telefonları listemizin sonuna geldik. Bu liste, Türkiye’de satışa çıkan telefonları takip ederek oluşturulan bir listedir, dolayısıyla önümüzdeki aylarda güncelleyerek size piyasanın enlerini sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)
Ayrıca yılın en iyi telefonlarıyla ilgili yayınladığımız tüm sağlamlık testi videolarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz: