Volkswagen'in Aralık 2022 fiyat listesi açıklandı. Şirket istisnasız olarak tüm modellere zam yaptı. İşte Volkswagen Aralık 2022 sıfır araba fiyat listesi...
Alman otomobil devi Volkswagen, fiyat listesini güncelledi. ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyat listesini zaten güncellemiş olan şirket, diğer markalar gibi yeni ayın başlaması ile yeni fiyatlarını uygulamaya başladı. Volkswagen'in yeni fiyat listesi, en çok da Golf R hayali kuranları üzecek. Zira bu otomobil, an itibarıyla 2 milyon liranın üzerine çıkmış durumda.
Peki Volkswagen'in Aralık 2022 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Polo
|466.000 TL
|473.900 TL (%1,70 zam)
|T-Cross
|636.100 TL
|652.600 TL (%2,59 zam)
|Taigo
|689.000 TL
|706.900 TL (%2,60 zam)
|Golf
|641.500 TL
|658.100 TL (%2,59 zam)
|T-Roc
|862.000 TL
|884.300 TL (%2,59 zam)
|Tiguan
|1.021.700 TL
|1.048.200 TL (%2,59 zam)
|Passat Variant
|1.025.000 TL
|1.051.600 TL (%2,59 zam)
|Passat Alltrack
|2.021.300 TL
|2.073.700 TL (%2,59 zam)
Polo fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 80 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|473.900 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|558.400 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|638.200 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|736.700 TL
Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|5.980 TL
|Impression, Life, Style
|Açılır Cam Tavan
|17.440 TL
|Impression, Life, Style
T-Cross fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|652.600 TL
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|764.500 TL
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|830.300 TL
T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.070 TL
|Life, Style
Taigo fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|706.900 TL
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|805.400 TL
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|907.000 TL
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|946.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|966.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|1.034.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.020 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|17.290 TL
|Life, Style, R-Line
Golf fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|658.100 TL
|1.0 eTSI 110 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|801.900 TL
|1.0 eTSI 110 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|904.400 TL
|1.0 eTSI 110 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|942.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|962.800 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|1.028.700 TL
|2.0 TSI 320 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|2.008.400 TL
Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.850 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|20.300 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|884.300 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|969.800 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|1.060.500 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.110 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|23.080 TL
|Life, Style, R-Line
Tiguan fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.048.200 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.227.500 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|1.309.100 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel
|Elegance, Otomatik
|1.842.200 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel
|R-Line, Otomatik
|1.972.500 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.910 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|24.890 TL
|Life, Elegance, R-Line
Passat Variant fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|1.051.600 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.282.500 TL
Passat Variant opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.160 TL
|Business, Elegance
|Açılır Cam Tavan
|22.460 TL
|Business, Elegance
Passat Alltrack fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 TDI 200 PS, Dizel
|Alltrack, Otomatik
|2.073.700 TL
Passat Alltrack opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.160 TL
|Alltrack
|Açılır Cam Tavan
|22.460 TL
|Alltrack