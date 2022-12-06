Volkswagen'in Aralık 2022 fiyat listesi açıklandı. Şirket istisnasız olarak tüm modellere zam yaptı. İşte Volkswagen Aralık 2022 sıfır araba fiyat listesi...

Alman otomobil devi Volkswagen, fiyat listesini güncelledi. ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyat listesini zaten güncellemiş olan şirket, diğer markalar gibi yeni ayın başlaması ile yeni fiyatlarını uygulamaya başladı. Volkswagen'in yeni fiyat listesi, en çok da Golf R hayali kuranları üzecek. Zira bu otomobil, an itibarıyla 2 milyon liranın üzerine çıkmış durumda.

Peki Volkswagen'in Aralık 2022 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Polo 466.000 TL 473.900 TL (%1,70 zam) T-Cross 636.100 TL 652.600 TL (%2,59 zam) Taigo 689.000 TL 706.900 TL (%2,60 zam) Golf 641.500 TL 658.100 TL (%2,59 zam) T-Roc 862.000 TL 884.300 TL (%2,59 zam) Tiguan 1.021.700 TL 1.048.200 TL (%2,59 zam) Passat Variant 1.025.000 TL 1.051.600 TL (%2,59 zam) Passat Alltrack 2.021.300 TL 2.073.700 TL (%2,59 zam)

Polo fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 473.900 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 558.400 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 638.200 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 736.700 TL

Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 5.980 TL Impression, Life, Style Açılır Cam Tavan 17.440 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Life, Manuel 652.600 TL 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Life, Otomatik 764.500 TL 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Style, Otomatik 830.300 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.070 TL Life, Style

Taigo fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 706.900 TL 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Life, Otomatik 805.400 TL 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Style, Otomatik 907.000 TL 1.0 TSI 110 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 946.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 966.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 1.034.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.020 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 17.290 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 110 PS, Benzinli Impression, Manuel 658.100 TL 1.0 eTSI 110 PS, Benzinli Life, Otomatik 801.900 TL 1.0 eTSI 110 PS, Benzinli Style, Otomatik 904.400 TL 1.0 eTSI 110 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 942.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 962.800 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 1.028.700 TL 2.0 TSI 320 PS, Benzinli R, Otomatik 2.008.400 TL

Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.850 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 20.300 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 884.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 969.800 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 1.060.500 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.110 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 23.080 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.048.200 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1.227.500 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 1.309.100 TL 2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel Elegance, Otomatik 1.842.200 TL 2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel R-Line, Otomatik 1.972.500 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.910 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 24.890 TL Life, Elegance, R-Line

Passat Variant fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 1.051.600 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1.282.500 TL

Passat Variant opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.160 TL Business, Elegance Açılır Cam Tavan 22.460 TL Business, Elegance

Passat Alltrack fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI 200 PS, Dizel Alltrack, Otomatik 2.073.700 TL

Passat Alltrack opsiyon fiyatları - Aralık 2022