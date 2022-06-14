Volvo'nun Çin merkezli çatı şirketi Geely, Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'yu satın aldı. İyi de bir otomobil üreticisi, neden bir akıllı telefon şirketini satın alır? İşte yaşananların perde arkası...

Hem akıllı telefon hem de otomobil sektörünü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İsveç merkezli otomobil devi Volvo'nun çatı şirketi Geely, Çinli bir akıllı telefon üreticisi olan Meizu'yu resmen satın aldı. Peki neden bir otomobil üreticisi, bir akıllı telefon şirketini satın alır? Hem de bir dönemler ilgi gören bir marka olan Meizu, son dönemlerde piyasadan silinme noktasına gelmişken...

İki dev sektörü bir araya getiren satın alma işlemini anlayabilmemiz için öncelikle şirketlerin nelere sahip olduğunu ve bugüne kadar neler yaptıklarını bilmemiz gerekiyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve bu önemli satın almanın detaylarına hep birlikte bakalım.

Geely, Xiaomi ve Apple gibi şirketlerin otomobil sektöründe anılmasından rahatsız olmuş gibi görünüyor

*Geely Zeekr 001 isimli otonom otomobil

Aslına bakacak olursak Geely, akıllı telefon sektörüyle uzun süredir ilgileniyor. Hatta şirket Başkanı Eric Li tarafından kurulmuş olan "Hubei Xingji Shidai Technology" isimli bir akıllı telefon üretim şirketi var. Üstelik bu şirketin başında ZTE'nin eski patronu Wang Yong oturuyor. Meizu ise otomobiller için "Flyme For Car" isimli bir sistem geliştirdi. Bu sistem, çocuk güvenliğine odaklanması ile meşhur. Bilgi-eğlence sistemi, otomobil içindeki sivrisinekleri bile kovabildiğini söylüyor. Satın alma, Flyme For Car'ın zaten otomobil üretimi yapan Geely bünyesine geçmesini sağlamış durumda.

Akıllı telefon dünyası ile otomobil dünyasının yakınlaştığı aşikar. Bilindiği üzere Xiaomi, kendi elektrikli otomobil projesini resmen başlattı. Apple ise bir süredir iddialar kapsamında sektörün içerisinde. Android Auto ve Apple CarPlay gibi sistemler giderek yaygınlaşırken insanlar, artık akıllı telefonlarını otomobillerinin anahtarı gibi kullanabilir oldular. İşte tüm bunlar, Geely'nin neden Meizu'yu satın aldığını açıklıyor. Kendi markasına ek olarak Volvo, Lotus ve Proton gibi markalarda da söz sahibi olan Geely, Xiaomi ve Apple gibi şirketin otomobil sektörüne girişinin kendileri için büyük bir sorun olabileceğini düşünmüş ve böyle bir karar almış gibi görünüyor.