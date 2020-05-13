Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone'lu Paylaşımı ile Tepki Çekti

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un Weibo'da kitaplarla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yapmak istedi ancak Jun, bu paylaşımı bir iPhone ile gerçekleştirdi. Xiaomi hayranlarının tepkisini çeken olay, Jun'un "R" yapmasına neden oldu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden bir tanesi. Özellikle de Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'yu aktif olarak kullanan Jun, kimi zaman şirketle ilgili önemli açıklamalar yaparken kimi zaman da takipçileri ile sohbet ediyor. Ancak Xiaomi CEO'sunun Weibo üzerinde yaptığı son paylaşım, Xiaomi hayranlarının gündemine oturdu.

Weibo'nun Twitter'a benzeyen bir özelliği bulunuyor. Bu özellik nedeniyle paylaşımın yapıldığı cihaz tespit edilip paylaşıma ekleniyor. Yani eğer bir iPhone kullanarak paylaşım yaparsanız, yaptığınız paylaşımda bu detay görülebiliyor. Ancak eğer iPhone'lara rakip bir şirketin CEO'suysanız, bu özellik başınızı ağrıtabilir. Bu nedenle olacak ki Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bir paylaşımında yer alan iPhone detayı, Jun'un hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Xiaomi CEO'sunun iPhone üzerinden yaptığı o paylaşım

Xiaomi CEO'su, Weibo'da yaptığı bir paylaşımda kitap satın alınması ve okunması gerektiğine dair fotoğraflı bir tavsiye paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım, içine bulunan yazılarla değil, paylaşımın üzerindeki "iPhone" ibaresi ile dikkat çekti. Weibo'ya göre Lei Jun, paylaşımını bir iPhone kullanarak yapmıştı. Yani Xiaomi CEO'su, günlük hayatında bir Xiaomi telefon yerine iPhone tercih ediyordu.

Xiaomi hayranlarının gözünden kaçmayan bu detay, Lei Jun'la ilgili onlarca paylaşım yapılmasına neden oldu. Yapılan paylaşımların neredeyse tümünde Jun'a tepki ve hayal kırıklığı vardı. Geçtiğimiz yıllarda şirketlerin yeni bir telefon geliştirdiğini ortaya çıkaran bu özellik, bu kez Xiaomi CEO'sunun aslında farklı bir marka akıllı telefon tercih ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Olay yaratan paylaşım, gündem olmasıyla birlikte kaldırıldı

Xiaomi hayranlarının büyük tepki gösterdikleri olay, internet dünyasında gündem olmasıyla birlikte Lei Jun'u harekete geçirdi. Jun, iPhone'la yaptığı paylaşım silerek aynı paylaşımı yeniden yaptı. Bu kez yapılan paylaşımda ise Xiaomi Mi 10 Pro kullanıldı. Ancak yaşanan bu olay, Xiaomi hayranlarının düşüncesini değiştirmedi.

Bu ilk kez yaşanan bir olay değil

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un iPhone kullanırken kendini ele vermesi ilk kez yaşanan bir şey değil. Geçtiğimiz dönemlerde yine Çinli bir teknoloji üreticisi olan Huawei'nin CEO'su Richard Yu ve Realme CEO'su da iPhone kullanırken yakalanmışlardı.