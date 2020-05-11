Xiaomi Mi MIX 4, 120 Hz’lik Kavisli Ekranla Gelebilir

Bugün Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da yapılan bir paylaşımda, Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Mi MIX 4'ün 120 Hz'lik kavisli ekranla geleceği iddia edildi. Paylaşımda ayrıca şirketin şu anda Apollo ve Verthandi kod adı verilen iki yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığından da bahsediliyor.

Her yıl onlarca akıllı telefon tanıtan Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerde gelen haberlere bakılacak olursa gözünü Mi MIX ailesinin yeni üyesine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde gizemli bir işlemciyle ortaya çıkan akıllı telefon, bu kez ekranıyla gündeme geldi.

Sızıntıların kaynağı, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yapılan bir paylaşım. Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşıma göre Çinli şirket, şu anda Apollo ve Verthandi kod adı verilen iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Mi MIX 4, 120 Hz’lik kavisli bir ekranla gelebilir:

Paylaşılan mesajda söz konusu her iki akıllı telefonun da 120 Hz’lik ekran yenileme hızına ve belirgin kavislere sahip olduğundan bahsediliyor. Bunun yanı sıra sızıntıda belirtilmese de cihazların AMOLED ekran teknolojisiyle birlikte gelmesine olası gözüyle bakılıyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mi 10 Youth Edition lansmanı sırasında şirketin yeni bir üst düzey akıllı telefon üzerinde çalıştığını ima etmişti. Bu noktada paylaşılan haberler, yukarıda bahsi geçen cihazların Xiaomi Mi MIX 4'e işaret ettiğini gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak Weibo’da Xiaomi Mi MIX serisine özel yeni bir resmi hesap oluşturulmuştu. Bu da firmanın, Mi MIX modelleriyle ilgili yakın gelecekte planları olduğunu gösteren bir başka detay olarak göze çarpıyor.

Weibo’da ortaya çıkan bu özelliklerin gerçekten Xiaomi Mi MIX 4 ailesine ait olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ise ancak ilerleyen günlerde, şirketten resmi bir açıklama yapıldığında anlayabileceğiz. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.