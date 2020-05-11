MIUI 12'ye Erken Erişim İçin Kullanılabilecek 2 Yöntem

Xiaomi'nin kısa bir süre önce duyurduğu Android 11 tabanlı yeni arayüzü MIUI 12, pek çok yenilikle dolu. Xiaomi, MIUI 12 için son bahar aylarını gösterse de bu arayüze erkenden erişmek için yapabileceğiniz başı işlemler bulunuyor.

Xiaomi, nisan ayında düzenlediği bir etkinlikle yeni arayüzü MIUI 12'yi resmen duyurdu. Milyonlarca tüketicinin büyük bir heyecan ile bekledikleri MIUI 12, Xiaomi kullanıcılarına pek çok yenilik sunacak.

Peki daha fazla beklemek istemeyen kullanıcılar için MIUI 12'ye hemen geçiş yapmanın herhangi bir yolu yok mu? Şimdi sizlere, telefonunuzu MIUI 12'ye fazla beklemeden nasıl yükseltebileceğinizden bahsedeceğiz.

Xiaomi telefonunuzu MIUI 12'ye hemen yükseltmek için yapabileceğiniz şeyler

MIUI 12 beta programına katılmak

Gerek Xiaomi gerekse diğer teknoloji üreticileri, akıllı telefonlarına sunacakları yazılım güncellemelerini önce kısıtlı sayıda kullanıcıyla test ediyorlar. Bu testler, özel beta kanalları aracılığıyla yapılıyor. Tüketicilerle şirketleri birbiriyle yakınlaştıran bu süreç, tespit edilen sorunların geliştiricilere bildirilmesini ve bu sorunların giderilmesini sağlıyor.

Xiaomi son zamanlarda MIUI 12 için küresel bir beta programı başlattı. Bu program kapsamında başvuru yapan kullanıcılar, MIUI 12'ye erkenden erişme imkanı yakaladılar. Sizler de MIUI 12 güncellemesini hemen almak isterseniz, beta programa başvuru yapabilirsiniz. Xiaomi'nin beta programına başvurmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Not: MIUI 12'nin küresel beta programına başvuru yapabileceğiniz son tarih 15 Mayıs olarak belirlenmiş durumda.

MIUI 12'nin beta ROM'larını harici olarak indirebilirsiniz

Xiaomi'nin başlattığı küresel beta programına dahil olmak tüm kullanıcılar için mümkün olmayabilir. Bu bağlamda Xiaomi'nin resmi beta programını kaçırsanız dahi, internet üzerinden paylaşılacak MIUI 12 betalarını manuel olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyalar, sizlere MIUI 12'nin kapılarını aralayacaktır. Ancak kurulum dosyalarının nasıl yükleneceğini bilmiyorsanız cihazınızı tehlikeye atmış olursunuz.

MIUI 12'nin beta ROM dosyalarını indirip kullanmaya başlamak, MIUI 12'nin tüm özelliklerini kullanıma açacak. Ancak bu özellikleri kullanma imkanı bulurken Google Play Store gibi temel uygulamalar kullanılamaz olacak. Ayrıca beta ROM'lar sadece İngilizce ve Çince dilinde kullanılabilecek. Bu yüzden bu işlem, profesyonel olmayan tüketiciler için çok da kullanışlı değil.

Kararlı MIUI 12 güncellemesini beklemek daha doğru olabilir

Xiaomi, yapacağı tüm çalışmalar ve testlerin ardında MIUI 12'nin küresel sürümünü tüketicilerin beğenisine sunacak. Bu süreç, az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi biraz zaman alacak. Ancak yukarıda bahsettiğimiz iki yöntemi kullanmaktansa MIUI 12'nin kararlı yazılım güncellemesini beklemek daha iyi bir yaklaşım olabilir. Çünkü bu güncellemeler sayesinde hem herhangi bir hata ile karşılamamış olacak hem de telefonunuzu riske atmayacaksınız.