Xiaomi, MIUI 12’nin Global Sürümü İçin Tarih Açıkladı

Xiaomi, akıllı telefon pazarında geldiği yeri sağlamlaştırmak için kendini sürekli yenileyen markalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlarında kullandığı Android tabanlı arayüz MIUI de şirketin geliştirmeyi sürdürdüğü ürünleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu birçok işlevsel özelliğin geliştirilmiş hâlinin kullanıcıya sunulacağı MIUI 12 merakla bekleniyor.
Xiaomi ise bugün bu merakı gidermek için bir adım attı ve ürünün resmi Twitter hesabından eğlenceli bir denklem yayınlayarak MIUI 12’nin global sürümünün piyasaya çıkış tarihini duyurdu. Duyuruya göre beklenen sürüm 19 Mayıs 2020 Salı günü teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Şirketin esprili bir dille yaptığı bu paylaşım çok fazla etkileşim aldı ve kullanıcılar tarafından çok beğenildi.
İşte şirketin eğlenceli dille yaptığı paylaşım:
Xiaomi'nin paylaşımında denklemlerin bulunduğu görselin yanı sıra "Mi hayranları cevabı bulabilir. Peki sen? Bu çok önemli bir mesaj! Cevabı bulursanız, bu önemli günü hatırlayın" ifadelerine yer verildi. Siz de kendi yönteminizle bu şekillerin karşılık geldiği sayıları bulabilir ve MIUI 12'nin global sürümünün çıkış tarihini hesaplayabilirsiniz.
MIUI için izlenen yayın politikasının Çin ve diğer pazarlarda farklılık gösterdiğini hatırlatalım. Şirketin daha önceden verdiği bilgilere göre Çin için geçerli sürümün haziran ayı sonuna kadar akıllı telefonlara ulaşmasının beklendiği aktarılmıştı. Daha önceden betası yayınlanan sürümün içerdiği özelliklerin fazlalığı biliniyor. Bu özelliklerden bazıları daha kullanışlı bir arayüz tasarımı, karanlık mod, yeni duvar kağıtları, gizlilik geliştirmeleri, uyku izleme, gelişmiş navigasyon gibi özellikler olarak açıklanmış durumda.
MIUI 12’yi destekleyecek modeller ve uyumlu ROM’lar:
- Xiaomi Mi 6 - MI6
- Xiaomi Mi 6X - MI6X
- Xiaomi Mi 8 - MI8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - MI8Explorer
- Xiaomi Mi 8 Lite - MI8LITE
- Xiaomi Mi 8 Pro - MI8Pro
- Xiaomi Mi 8 SE - MI8SE
- Xiaomi Mi 9 - MI9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G - MI9Pro5G
- Xiaomi Mi 9 SE - MI9SE
- Xiaomi Mi 10 - MI10
- Xiaomi Mi 10 Pro - MI10Pro
- Xiaomi Mi CC9e - MICC9e
- Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi Max 3 - MIMax3
- Xiaomi Mi MIX 2 - MIMix2
- Xiaomi Mi MIX 2S - MIMix2S
- Xiaomi Mi MIX 3 - MIMix3
- Xiaomi Mi Note 3 - MINote3
- Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro
- Xiaomi Redmi K20/Mi 9T - HMK20MI9T
- Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition - HMK20ProMI9TPro
- Xiaomi Redmi K30 - HMK30
- Xiaomi Redmi K30 5G - HMK305G
- Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam) - HMNote5Pro
- Xiaomi Redmi Note 7 - HMNote7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro - HMNote7Pro
- Xiaomi Redmi Note 8 - HMNote8
MIUI 12’nin global sürümünün yayınlanmasını kullanıcılar dört gözle bekliyor ve konu üzerine fikir paylaşımları çeşitli iletişim kanallarından son hız sürüyor. 19 Mayıs tarihine günler kala çok konuşulan sürümle ilgili gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak için burada olacağız.