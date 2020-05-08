Xiaomi, MIUI 12’nin Global Sürümü İçin Tarih Açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlarında kullanılacak Android tabanlı yazılımının son sürümü olan MIUI 12’nin tanıtımını yapmıştı. Şirket şimdi de Twitter hesabından paylaştığı bulmacayla ürünün global sürümü için kullanıcılarına tarih verdi.

Xiaomi, akıllı telefon pazarında geldiği yeri sağlamlaştırmak için kendini sürekli yenileyen markalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlarında kullandığı Android tabanlı arayüz MIUI de şirketin geliştirmeyi sürdürdüğü ürünleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu birçok işlevsel özelliğin geliştirilmiş hâlinin kullanıcıya sunulacağı MIUI 12 merakla bekleniyor.

Xiaomi ise bugün bu merakı gidermek için bir adım attı ve ürünün resmi Twitter hesabından eğlenceli bir denklem yayınlayarak MIUI 12’nin global sürümünün piyasaya çıkış tarihini duyurdu. Duyuruya göre beklenen sürüm 19 Mayıs 2020 Salı günü teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Şirketin esprili bir dille yaptığı bu paylaşım çok fazla etkileşim aldı ve kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

İşte şirketin eğlenceli dille yaptığı paylaşım:

Xiaomi'nin paylaşımında denklemlerin bulunduğu görselin yanı sıra "Mi hayranları cevabı bulabilir. Peki sen? Bu çok önemli bir mesaj! Cevabı bulursanız, bu önemli günü hatırlayın" ifadelerine yer verildi. Siz de kendi yönteminizle bu şekillerin karşılık geldiği sayıları bulabilir ve MIUI 12'nin global sürümünün çıkış tarihini hesaplayabilirsiniz.

MIUI için izlenen yayın politikasının Çin ve diğer pazarlarda farklılık gösterdiğini hatırlatalım. Şirketin daha önceden verdiği bilgilere göre Çin için geçerli sürümün haziran ayı sonuna kadar akıllı telefonlara ulaşmasının beklendiği aktarılmıştı. Daha önceden betası yayınlanan sürümün içerdiği özelliklerin fazlalığı biliniyor. Bu özelliklerden bazıları daha kullanışlı bir arayüz tasarımı, karanlık mod, yeni duvar kağıtları, gizlilik geliştirmeleri, uyku izleme, gelişmiş navigasyon gibi özellikler olarak açıklanmış durumda.

MIUI 12’yi destekleyecek modeller ve uyumlu ROM’lar:

Xiaomi Mi 6 - MI6

Xiaomi Mi 6X - MI6X

Xiaomi Mi 8 - MI8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - MI8Explorer

Xiaomi Mi 8 Lite - MI8LITE

Xiaomi Mi 8 Pro - MI8Pro

Xiaomi Mi 8 SE - MI8SE

Xiaomi Mi 9 - MI9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G - MI9Pro5G

Xiaomi Mi 9 SE - MI9SE

Xiaomi Mi 10 - MI10

Xiaomi Mi 10 Pro - MI10Pro

Xiaomi Mi CC9e - MICC9e

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3 - MIMax3

Xiaomi Mi MIX 2 - MIMix2

Xiaomi Mi MIX 2S - MIMix2S

Xiaomi Mi MIX 3 - MIMix3

Xiaomi Mi Note 3 - MINote3

Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20/Mi 9T - HMK20MI9T

Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition - HMK20ProMI9TPro

Xiaomi Redmi K30 - HMK30

Xiaomi Redmi K30 5G - HMK305G

Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam) - HMNote5Pro

Xiaomi Redmi Note 7 - HMNote7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro - HMNote7Pro

Xiaomi Redmi Note 8 - HMNote8

MIUI 12’nin global sürümünün yayınlanmasını kullanıcılar dört gözle bekliyor ve konu üzerine fikir paylaşımları çeşitli iletişim kanallarından son hız sürüyor. 19 Mayıs tarihine günler kala çok konuşulan sürümle ilgili gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak için burada olacağız.