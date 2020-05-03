Xiaomi, MIUI 12 Kapalı Beta Güncellemesi Dağıtıyor

Xiaomi, 27 Nisan’da Mi 10 Lite 5G için sunduğu MIUI 12 kapalı betayı Mi 8 ve diğer telefonları için sundu. Android 10 tabanlı işletim sistemi 8 Mayıs’ta açık betaya çıkacak. Haziran ayında ise kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 27 Nisan’da Xiaomi Mi 10 Lite 5G kullanıcıları için yeni MIUI 12 işletim sisteminin kapalı beta sürümü yayınlandı. Kararlı versiyonunu da Haziran ayında yayınlayacaklarını duyuran şirket, şimdi de MIUI 12’nin kapalı betasına katılacak akıllı telefon yelpazesini genişletti.

Xiaomi, yaptığı yeni açıklamayla Xiaomi Mi 8 başta olmak üzere güncellemeyi alacak telefonlara MIUI 12 kapalı betasının geldiğini duyurdu. Şirket, Mi 8 hangi telefonlara MIUI 12 kapalı betasının geldiğini söylemedi, ancak güncelleme alacağı duyurulan pek çok Xiaomi ve Redmi cihazlarının kapalı betaya ulaşabileceğini düşünüyoruz.

Açık beta da yolda

Xiaomi, pek çok yeni özelliğin geldiği MIUI 12 kapalı beta sürümünün 8 Mayıs’ta açık betaya gireceğini söyledi. İşletim sistemindeki sorunları çözüp kararlı sürümü çıkarmak isteyen şirket, kullanıcılarını da memnun etmek istiyor.

MIUI 12 neler vadediyor?

Xiaomi, Android 10 tabanını kullanan yeni işletim sisteminde bazı yeni özellikler getiriyor. Bunların başında Dark Mode 2.0, Vientiane Screen+ gibi özellikler yer alıyor. Karanlık modu bir üst seviyeye çıkaracak Xiaomi, 42 sistem uygulamasının karanlık modla entegre olarak çalışacağını söyledi. Ayrıca 20 ana uygulama için özelleştirilebilir ters renk algoritması da geliyor.

Karanlık mod, ayrıca ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen bir özelliğe de sahip. Güneş gibi yüksek ışığın bulunduğu yerlerde kontrast renklerle görünürlüğü artıracak işletim sistemi, bunlar dışında pek çok yeni özellikle kullanıcılarını memnun edecek.

Xiaomi, MIUI 12 ile birlikte kullanıcıların güvenliğini artıracak daha fazla güvenlik sistemi sunacak. İşletim sisteminin kararlı sürümünün haziran ayında Mi 10 ve Mi 8 dahil pek çok Xiaomi cihaz için çıkış yapacağı açıklandı.