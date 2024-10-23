Yandex, Türkiye'ye yapacağı 400 milyon dolarlık yatırım ile dijital dünyada yepyeni istihdamların oluşmasını amaçlıyor.

Yandex, Türkiye’ye 400 milyon dolarlık dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Rusya merkezli teknoloji devi, bu yatırımla birlikte bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirme ve Türkiye'deki erişimini genişletmeyi planlıyor.

Yandex Search Türkiye CEO'su Popovskiy, yatırımın ilk üç yılı içinde dijital sektörde yüzlerce yeni istihdam yaratmayı, teknolojiyi geliştirme, yerelleştirme ve altyapı inşa çalışmalarını hızlandırmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca kullanıcıların kişisel verilerinin Türkiye sınırları içinde depolanmasının sağlanacağının da altını çizdi.

Türkiye pazarına özel yeni arama motoru geliyor

Popovskiy, Türkiye’nin Yandex için stratejik bir bölge olduğunu belirterek, Yandex’in arama, haritalar, navigasyon ve reklam teknolojilerinin Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsendiğini vurguladı. Popovskiy, özellikle yapay zekâ destekli yeni bir arama motorunun Türkiye pazarı için özel olarak geliştirildiğini ve bunun internet aramalarında önemli bir verimlilik sağlayacağını söyledi.

Yerel girişimlerle iş birliği yaptıklarını vurgulayan Popovskiy, Yandex'in Türkiye'deki dijital reklamcılık ve teknoloji şirketlerinin büyümesine katkıda bulunduğunu belirtti. 2024 başında Yandex Haritalar API’sini piyasaya sürdüklerini ve 300’den fazla Türk işletmesinin bu hizmetten yararlandığını belirten Popovskiy, ayrıca yerel girişimlere ücretsiz erişim sağlayan özel bir girişim programı başlattıklarını ve 40’tan fazla Türk girişiminin bu programa katıldığını söyledi.

Popovskiy'nin belirttiklerine göre Yandex'in bu yeni yatırımı sayesinde Türkiye'deki istihdam artacak ve yüzlerce yeni iş olanağı oluşacak. Bu da Türkiye'nin dijital ekonomisine önemli fayda sağlayacak.

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