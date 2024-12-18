Yandex Türkiye, "Yazekâ" ismini verdiği yapay zekâ destekli arama motorunu kullanıma sundu. Türkçe dil destekli bu motor, karmaşık sorularınızı hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor.

Üretken yapay zekâ internetin her bir yerine entegre olmaya başlamış durumda. Arama motorları da bunlardan biriydi. Google’ın yapay zekâyı arama motoruna entegre ettiğini görmüştük. Hatta OpenAI, direkt olarak yapay zekâyla arama yapmayı sağlayan SearchGPT’yi kullanıma sunmuştu.

Yapay zekâ konusunda hamle yapan şirketlerden biri de Yandex’ti. Şimdi ise Yandex’ten önemli bir adım geldi. Şirket, Türkiye pazarına odaklanan yapay zekâ destekli arama özelliğini kullanıma sundu.

Sorularınızı kaynakları tarayarak hızlı bir şekilde yanıtlıyor

Yandex Arama’ya eklenen yapay zekâ destekli arama özelliği, “Yazekâ” ismini alıyor ve kullanıcıların arama deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Direkt olarak Yandex.com.tr’ye girerek bu araca ücretsiz bir şekilde erişmeniz mümkün.

Yazekâ, tıpkı benzer araçlar gibi aramadan sorduğunuz sorulara en iyi yanıtları vermek için tasarlanmış. Türkiye’ye yönelik olmasından dolayı tabii ki Türkçe desteği de var. İstediğiniz türden bir soruyu yönelttiğinizde sohbet botuyla konuşur gibi en üstte çıkan sonuçlarla yanıtlıyor.

Yapay zekâ destekli arama, internette arama yapıyor ve kaynakları buluyor. Bunun ardından da sizin için en uygun olabilecek yanıtları sıralıyor. Ayrıca alt tarafından hangi kaynaklardan yararlandığını da görebiliyorsunuz. Aracın, normalde cevap bulamadığınız karmaşık sorularınıza yanıt vermede çok işinize yarayabileceğini söylemek gerek. Ayrıca yalnızca arama değil, hava durumu tahminleri ve finans gibi konularda da kullanılabiliyor.

Yandex’in yapay zekâ destekli arama özelliği, bugün itibarıyla Yandex’in Android uygulaması ve web sürümünde kullanıma sunuldu. iOS için ise yakın zamanda gelecek.