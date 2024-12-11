Yandex Go, Antalya’daki çeşitli ilçelerde test edilmeye başlandı. Uygulama, kullanıcıların araç çağırma işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yandex Türkiye, Antalya'da araç çağırma hizmetini test etmeye başladı. Şirket, bu yenilikçi hizmetin Antalya'daki belirli bölgelerde kullanıcılar için aktif olduğunu açıkladı.

Yandex Go, Antalya'da Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu gibi ilçelerde denemeye alındı. Uygulama, kullanıcılara araç çağırma işlemlerini kolaylaştırırken, sürücülere de verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yandex Go diğer bölgelere de gelecek

Yandex Go, iOS ve Android platformlarında Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde indirilebiliyor. Uygulama, kullanıcıların gidecekleri adresi yazıp tahmini ücreti öğrenmelerine ve en yakın sürücüyü bulmalarına olanak tanıyor. Ödeme işlemleri nakit ya da kartla yapılabiliyor. Yandex Go, yolculuk sırasında kullanıcılarla iletişimde olan bir destek ekibine de sahip.

Kullanıcılar, soruları veya unutulan eşyalarla ilgili olarak uygulama üzerinden destek ekibiyle iletişime geçebiliyor. Ayrıca, sürücülerin her yolculuk sonunda aldıkları puanlar doğrultusunda, düşük puanlı sürücüler için belirli kısıtlamalar uygulanabiliyor. Yandex Go, sürücüler için optimize edilmiş rotalar ve verimli zaman yönetimi sunarak şehirdeki trafik yoğunluğunu hafifletmeyi amaçlıyor.

Yandex Türkiye'nin araç çağırma hizmeti, Antalya'da kullanıma sunulmaya başlandı ve şirket, bu hizmeti diğer bölgelere yaymayı planlıyor.