Artık hemen her alanda kendini göstermeye başlayan yapay zekâ teknolojileri, otomotiv sektöründe de olmazsa olmaz hâle geldiler. Peki sektör, yapay zekâyı nasıl kullanıyor? Bir otomobilin hangi sistemlerinde yapay zekâ destekli teknolojiler bulunuyor?

Son dönemlerde hayatımıza iyiden iyiye adapte olan yapay zekâ teknolojileri, hemen her sektörde kendini göstermeye başladı. Mesela otomotiv sektörü. Firmalar, hâlihazırda geliştirilmiş olan teknolojileri de en yenilerini de yapay zekâdan yardım alarak hayata geçirmeye başladılar.

Otorapor Oto Ekspertiz tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, yapay zekâ sektörünün otomotiv dünyasını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalara baktığımızda bir otomobilin üretim sürecinin artık yapay zekâdan bağımsız olamayacak hâle geldiğini görüyoruz.

“Yapay zekâ, otomobillerin DNA’sına işledi”

Yapay zekâ teknolojileri, bir otomobilde bulunan ABS fren sisteminden hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı sistemlere, elektronik stabiliteden sensörlere, akıllı yastıklardan şerit değiştirme ve ikaz sistemine park pilot sisteminden akıllı aynalara kadar hemen her alanda kullanılabiliyor. Hâl böyle olunca yapay zekâ için otomobillerin DNA’sına kadar işlediğini söyleyebiliriz.

Sektörde yapay zekânın kullanımında daha çok güvenlik ön plana çıkıyor. Sürücü izleme; farklı sürücüler için kontrolleri ayarlama, uykusuzluk tespiti veya bir kaza sırasında vücut pozisyonunu ayarlamak için baş ve vücut pozisyonunu izlemek gibi çeşitli olanaklar sunuluyor. Kör noktaları izlemek, direksiyon ve frenlemeye yardımcı olmak, sürücüleri tehlikeli durumlar konusunda uyarmak ve aracı park etmeye yardımcı olmak gibi unsurlar da yapay zekâdan sıkça faydalanılan konular arasında. Bunun yanı sıra sürücü değerlendirmesi ile sürücünün geçmişi analiz edilebiliyor ve geçmiş davranışlarına göre potansiyel sorunlar tespit edilebiliyor.

Ve elbette otonom sürüş sistemi!

Otomotiv sektörü yapay zekânın direksiyon başına tamamen geçmesine olanak sunmak için seferber olmuş durumda. Bugün araçlarla ilgili yapılan birçok çalışma, sürücüsüz otomobillerin üretim için hazır olduğu ancak gerekli çevresel ve diğer alt yapılar için bir süre daha beklenmesi gerektiği yönünde. Sektör kaynakları, yapay zekânın kullanılmadığı bir otonom sürüş sistemi düşünemiyorlar.

Otorapor oto ekspertiz yetkilileri, "Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, araç üretim sürecinin her alanında yapay zekâ teknolojisini kullanırken bu alanda çok önemli gelişmelere ve uygulamalara imza atılıyor. Gün geçtikçe yapay zekâ ve makine öğreniminin karışımıyla, otonom araçlar trafikte daha fazla yer almakta ve güvenli bir şekilde ilerliyor." yorumunu yaparken Türkiye'nin özellikle son beş yıllık süreçte elektrikli araçların da sektöre girişiyle mobilite ve yapay zekâda yeni bir evreye geçildiği hatırlatmasında bulundular.