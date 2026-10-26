Apple, yeni iPad mini 8 modelini OLED ekranı, A20 Pro işlemcisi ve daha ince tasarımıyla resmen tanıttı. Türkiye fiyatı 48.999 TL'den başlayan tablet, ekran ve donanım tarafındaki yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Apple, yeni iPad mini 8 modelini OLED ekran ve A20 Pro işlemciyle tanıttı. Daha ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken tabletin Türkiye fiyatı da belli oldu.

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Peki, yeni iPad mini 8 hangi özelliklerle geliyor ve Türkiye'de ne kadara satılıyor? Gelin, Apple'ın yeni tabletinin öne çıkan özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine yakından bakalım.

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Ekranı büyüdü, OLED dönemi başladı

Yeni iPad mini 8'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ekran tarafında karşımıza çıkıyor. Önceki nesilde yer alan 8,3 inçlik LCD panelin yerini, 8,5 inç büyüklüğünde OLED ekran alıyor. Apple, ekran çerçevelerini yüzde 24 oranında incelterek cihazın gövdesini büyütmeden daha geniş bir görüntüleme alanı sunmayı hedefliyor.

1200 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilen ekran; video izlerken, fotoğraflara bakarken ve oyun oynarken daha canlı renkler ile daha belirgin kontrastlar sunma potansiyeli de taşıyor.

A20 Pro işlemci

Apple'ın yeni tabletinde kullandığı A20 Pro işlemci, iPad mini 8'in performans tarafındaki en önemli yeniliklerinden biri. Depolama kapasitesine göre işlemcinin çekirdek yapılandırmasında da farklılık bulunuyor. 128 GB ve 256 GB modellerde beş çekirdekli CPU yer alırken, 512 GB sürümde altı çekirdekli CPU kullanılıyor.

iPad mini 8 Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

128 GB: 48.999 TL

256 GB: 55.999 TL

512 GB: 69.999 TL

Apple'ın açıklamasına göre yeni iPad mini için ön siparişler 28 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Tabletin genel satış tarihi ise 6 Kasım 2026 olarak duyuruldu.