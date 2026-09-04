Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Apple

Apple Takvim Yıllar Sonra Değişiyor: iOS 27'nin Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iOS 27 ile yıllardır büyük ölçüde değişmeyen Apple Takvim uygulamasının tasarımını yeniliyor. Etkinlik oluşturma ve detay görüntüleme ekranları yeniden düzenlenirken yeni ikonlar da uygulamaya daha modern ve sade bir görünüm kazandırıyor.

Apple Takvim Yıllar Sonra Değişiyor: iOS 27'nin Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın uzun süredir kullanılan uygulamalarından Apple Takvim, yıllar içinde küçük dokunuşlar alsa da temel tasarımını büyük ölçüde korudu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Liquid Glass arayüzünde bile uygulamanın genel görünümü önemli ölçüde aynı kalmıştı. iOS 27 ile birlikte ise bu durum değişiyor ve Apple Takvim'in özellikle etkinlik oluşturma ve görüntüleme ekranları yeniden tasarlanıyor.

Yeni tasarım yalnızca görsel bir değişiklikten ibaret değil. Bilgilerin ekrandaki yerleşimi yeniden düzenlenirken yeni ikonlar ve başlıklar da kullanıma sunuluyor. Böylece etkinliklerle ilgili ayrıntıları tek bakışta görmek ve farklı seçenekler arasında gezinmek daha kolay hâle geliyor.

İçerikten Görseller

Apple Takvim Yıllar Sonra Değişiyor: iOS 27'nin Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı
ios-27-26-calendar-event-details
apple-calendar-event-creation-ios-27-compare

Etkinlik detayları daha düzenli görünecek

ios-27-26-calendar-event-details

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir etkinliğe dokunduğunuzda artık bilgilerin daha net şekilde ayrıştırıldığı yeni bir ekranla karşılaşacaksınız. Tarih, saat, konum ve diğer etkinlik bilgileri daha düzenli bir yapıda gösteriliyor.

Yeni eklenen ikonlar da bilgileri yalnızca metin üzerinden takip etmek yerine, ilgili seçeneği görsel olarak daha hızlı ayırt etmeyi sağlıyor. Küçük görünen bu değişiklikler, Apple Takvim'in genel kullanımını daha sade ve modern bir hâle getiriyor.

Etkinlik oluşturmak da kolaylaşıyor

apple-calendar-event-creation-ios-27-compare

Yeni tasarım dili, Apple Takvim'de etkinlik oluştururken de kendini gösteriyor. Yeni bir etkinlik planlarken bilgiler daha derli toplu bir şekilde ekrana yerleştiriliyor ve seçenekler arasında gezinmek için gereken kaydırma miktarı azaltılıyor.

Özellikle farklı parametreleri birbirinden ayıran yeni başlıklar, etkinlik oluşturma ve düzenleme sırasında hangi ayarın nerede olduğunu daha kolay anlamayı sağlıyor.

Apple Takvim iOS 27 ile daha modern bir görünüme kavuşuyor

Apple Takvim'in yenilenen ekranları, iOS 27'nin genel tasarım diliyle de daha iyi bütünleşiyor. Liquid Glass kapsamında yapılan arayüz geliştirmeleriyle birlikte uygulamanın özellikle etkinlik oluşturma ve detay görüntüleme bölümleri son yıllardaki en kapsamlı tasarım değişikliklerinden birini alıyor.

Apple'ın burada yaptığı değişiklik, Takvim'in çalışma şeklini baştan değiştirmekten çok, mevcut özellikleri daha düzenli ve anlaşılır bir arayüzle sunmaya odaklanıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com