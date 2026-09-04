Apple Takvim Yıllar Sonra Değişiyor: iOS 27'nin Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple, iOS 27 ile yıllardır büyük ölçüde değişmeyen Apple Takvim uygulamasının tasarımını yeniliyor. Etkinlik oluşturma ve detay görüntüleme ekranları yeniden düzenlenirken yeni ikonlar da uygulamaya daha modern ve sade bir görünüm kazandırıyor.

Apple'ın uzun süredir kullanılan uygulamalarından Apple Takvim, yıllar içinde küçük dokunuşlar alsa da temel tasarımını büyük ölçüde korudu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Liquid Glass arayüzünde bile uygulamanın genel görünümü önemli ölçüde aynı kalmıştı. iOS 27 ile birlikte ise bu durum değişiyor ve Apple Takvim'in özellikle etkinlik oluşturma ve görüntüleme ekranları yeniden tasarlanıyor.

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Yeni tasarım yalnızca görsel bir değişiklikten ibaret değil. Bilgilerin ekrandaki yerleşimi yeniden düzenlenirken yeni ikonlar ve başlıklar da kullanıma sunuluyor. Böylece etkinliklerle ilgili ayrıntıları tek bakışta görmek ve farklı seçenekler arasında gezinmek daha kolay hâle geliyor.

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Etkinlik detayları daha düzenli görünecek

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Bir etkinliğe dokunduğunuzda artık bilgilerin daha net şekilde ayrıştırıldığı yeni bir ekranla karşılaşacaksınız. Tarih, saat, konum ve diğer etkinlik bilgileri daha düzenli bir yapıda gösteriliyor.

Yeni eklenen ikonlar da bilgileri yalnızca metin üzerinden takip etmek yerine, ilgili seçeneği görsel olarak daha hızlı ayırt etmeyi sağlıyor. Küçük görünen bu değişiklikler, Apple Takvim'in genel kullanımını daha sade ve modern bir hâle getiriyor.

Etkinlik oluşturmak da kolaylaşıyor

Yeni tasarım dili, Apple Takvim'de etkinlik oluştururken de kendini gösteriyor. Yeni bir etkinlik planlarken bilgiler daha derli toplu bir şekilde ekrana yerleştiriliyor ve seçenekler arasında gezinmek için gereken kaydırma miktarı azaltılıyor.

Özellikle farklı parametreleri birbirinden ayıran yeni başlıklar, etkinlik oluşturma ve düzenleme sırasında hangi ayarın nerede olduğunu daha kolay anlamayı sağlıyor.

Apple Takvim iOS 27 ile daha modern bir görünüme kavuşuyor

Apple Takvim'in yenilenen ekranları, iOS 27'nin genel tasarım diliyle de daha iyi bütünleşiyor. Liquid Glass kapsamında yapılan arayüz geliştirmeleriyle birlikte uygulamanın özellikle etkinlik oluşturma ve detay görüntüleme bölümleri son yıllardaki en kapsamlı tasarım değişikliklerinden birini alıyor.

Apple'ın burada yaptığı değişiklik, Takvim'in çalışma şeklini baştan değiştirmekten çok, mevcut özellikleri daha düzenli ve anlaşılır bir arayüzle sunmaya odaklanıyor.