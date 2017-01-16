2045 Yılında Ölümsüzlüğü Getirecek Proje: 2045 Initiative

New Media Stars adlı dev bir medya şirketinin patronu olan Rus milyarder Dmitry Itskov, 2001 yılından bu yana ölümsüzlüğü bulmak için çalışıyor!

Gelişen teknolojiyle özellikle bilim-kurgu filmleri ve edebiyat eserlerinde “ölümsüzlük” konusunu sıkça duymaktayız. Tıbben şu anda hiçbir şekilde mümkün olmayan ölümsüzlük, birçok teoriste göre teknoloji açısından geçerli kılınabilir.

Özellikle yukarıdaki Black Mirror’ın incelemesinde de değindiğimiz 4. bölüm olan San Junipero’da da bahsedildiği gibi ölen kişilere San Junipero adında bir sanal dünyada sonsuza dek yaşama şansı verilen bir projeden bahsediliyordu. İşte buna yakın bir şekilde beyini ve kişiliği sanal dünyaya aktararak insanları ölümsüz kılmak isteyen Rus milyarder Dmitry Itskov, 2011 yılında başlattığı “2045 Initiative” adlı projesi ile Avatar adını verdiği özel bir çalışma sonucunda insanın yapay, robotik bir vücuda aktarılmasıyla teorik olarak bir ölümsüzlük durumu üzerinde çalışıyor.

Bu çalışmanın aşamalarını Avatar A, Avatar B, Avatar C ve Avatar D olarak adlandıran Itskov’un bu projesindeki aşamaların detayları ise şu şekilde;

2045 Initiative’in Avatar Evreleri;

Avatar A; İnsan aklından geçen bilgilerin uzaktan gönderilip, sağlıklı bir şekilde tekrar beyne geri dönüş yapmasına olanak sağlayacak uzaktan kontrollü yapay vücut. 2020 yılına kalmadan tamamlanması bekleniyor.

Avatar B; Ölen bir insan beyninin organ nakline benzer bir şekilde nakledileceği yapay vücut. Bu vücut nakledilen beyne konaklık yapacak, beyni canlı tutacak ve çevre ile etkileşim içerisinde olacak. 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Avatar C; Ölen bir insan beyninin, kişiliğinin, zihninin ve şuurunun aktarıldığı yapay vücut. Organizasyona göre ilk başarılı zihin aktarımı 2035 yılında gerçekleşecek.

Avatar D; Hologram formunda yapay vücut. 2045 Initiative'in ana amacıdır. Hologram avatara sahip insanlar asla hastalığa yakalanmayacaklar ve böylece ölümsüzlüğün yanı sıra hasta da olmayacaklar.

Şu anda 2017 yılında olduğumu için projenin Avatar A aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Uzaktan kontrol edilebilen robotik bir yapay vücut projesi için 2020 yılına kadar önemli bir gelişme beklenen 2045 Initiative projesi, yaşlı insanlara kusursuz biyolojik bir vücut yapmayı da amaçlıyor.

Şimdiden projenin ana Ar-Ge sisteminin %60’ının tamamlandığını da vurgulayan Itskov, şimdiden kişilerin biyolojik bedenlerini oluşturabileceğini, Avatar A alt projesinin ise %85’inin tamamlandığını belirtiyor. Şimdiden avatar modelleri için avatar yaptırmak isteyen kişiler için bağış toplayan 2045 Initiative, ilk aşamada 3 Milyon Dolar ve üzeri maddi katkı sağlayabilecek kişilere bu hizmeti verecek.

Şu anda imkansız gibi dursa da eğer Dmitry Itskov bu projesinde başarılı olursa 2020 yılından sonra uzaktan kontrol edilebilen yapay insan olan robotlar, 2025 yılında insan beyninin sanal ortama nakledilmiş bir biçimde -bknz. Transcendence (Evrim) filmi- robotlar, 2035 yılında tamamen insanın kişiliğiyle beraber nakledilmiş yeni bir beden ve 2045’te ise kişinin kendisinin hologram olarak yaşamaya devam etmesi gibi olanaklar olabilir.

Eğer başarılı olursa İnsanlık açısından yepyeni bir çağ başlatacak olan bu proje ilgili detayları buradan öğrenebilirsiniz.