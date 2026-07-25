Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Coverzone Ayarlanabilir Klima Hava Yönlendirici

Listemize özellikle yaz mevsiminin de gelmesiyle ihtiyaç haline gelen bir ürünle başlıyoruz. Doğrudan üzerinize gelen sert hava akımını keserek klima çarpmasına karşı koruma sağlayan Coverzone hava yönlendirici, ayarlanabilir teleskopik yapısı sayesinde farklı boyutlardaki klimalara uyum sağlıyor.

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Klasse Pro Gaming Mouse Pad

Klasse Pro Mouse Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları ve kaymaz kauçuk bir tabanı bulunuyor. Ayrıca bu ürün, optik ve lazer sensörlü mouse'lar için oldukça ideal. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu önerimize göz atabilirsiniz.

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Ugreen Cat6A Slim Ethernet Kablosu

10 Gbps aktarım hızına ve 500 MHz bant genişliğine sahip olan Ugreen Ethernet Kablosu, slim yapısı sayesinde kabloların karışmasının önüne geçiyor. Bununla birlikte bu kablo birçok cihazla uyumluluk sağlıyor.

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Aula S608 Rainbow Oyuncu Kulaklığı

S608 Rainbow Gaming Oyuncu Kulaklığı, oyun oynarken hem sesleri daha net duymak hem de takım arkadaşlarıyla rahatça iletişim kurmak isteyenler için uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kulaklık, RGB aydınlatmasıyla da setup'ınıza renk katıyor.

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Lenovo M210 RGB Gaming Mouse

Ergonomik yapısı ve RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken Lenovo mouse, örgü kabloya sahip. Mouse'un 5 kademeli DPI ayarı sayesinde oyun tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre hassasiyeti anlık olarak değiştirebilirsiniz. Programlanabilir 7 tuşunun bulunması da ürünün bir diğer artısı.

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Günsan Wi-Fi Kontrollü Akım Korumalı Akıllı Priz

Akım koruma özelliği sayesinde cihazlarınızı olası elektrik dalgalanmalarına karşı korumaya yardımcı olan bu priz, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Wi-Fi bağlantısı sayesinde prize takılı cihazları telefon üzerinden açıp kapatabilir, evden çıkarken fişte bir şey unuttuğunuzda kolayca müdahale edebilirsiniz.

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Spigen Air Vent Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu

Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan Spigen Air Vent telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden bir diğeri. Ürün, 360 derece ayarlanabilir yapısı ve güçlü manyetik tutuşuyla da dikkat çekiyor.

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Philips TAUE101BK Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık

Uygun fiyatlı ama günlük kullanımda işini sorunsuz şekilde görecek bir kulaklık arıyorsanız, Philips TAUE101BK, tam bir fiyat/performans ürünü. 14,2 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü baslar ve net sesler sunan bu kulaklık; müzik dinlerken, video izlerken ya da telefon görüşmelerinde kullanılabilir.

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Belkin BoostCharge 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı

Belkin Araç Şarj Cihazı, özellikle uzun yolculuklarda veya gün içinde sık sık araç kullananlar için iyi bir alternatif. Ayrıca bu araç şarj cihazı, bir iPhone 14 Pro'nun şarjını sadece 23 dakikada %0'dan %50'ye çıkarabiliyor.

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Amber Hareket Sensörlü Led

Hareket algıladığında otomatik olarak devreye giren bu led, ihtiyaç olmadığında kapanarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Özellikle dolap, koridor, merdiven ve karanlık kalan köşeleri aydınlatmak için tercih edilen bu ürün, 0- 3 metre algılama mesafesine sahip.

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