Türksat 4A Uydu Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

Türksat 4A uydu frekans ayarlarını, teknik servislere ekstra ücretler ödemeden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımları, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve kullanabileceğiniz Turksat 4A frekans listesini açıkladık.

Bir dönem uydu kullananların korkulu rüyasıydı frekans ayarı yapmak. Önce İngilizce arayüzler, daha sonra da karmaşık seçenekler. Ancak artık frekans ayarı yapmak çok kolay. Basit ve sadeleştirilmiş arayüzle siz de Türksat 4A frekanslarını rahatlıkla kurabilirsiniz. Peki ne zaman frekans ayarı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

İlk uydu kurulumunda, bir kanal silindiğinde veya frekans değiştirdiğinde yeniden kanalları yeniden izleyebilmek için frekans ayarı yapmanız gerekiyor. Frekans ayarını hâlâ birçok kişi uyduculara veya teknik servislere yaptırıyor. Ancak bu içeriğimizde anlatacağımız bilgilerle, siz de televizyonunuzda çok basit bir şekilde Turksat 4A uydu ayarlama işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca Türksat 4A frekans listesi bilgisi de yer alıyor.

Türksat 4A Frekansları nasıl ayarlanır?

İlk önce tüm kanal listesini silin.

Menüden u ydu listesi seçeneğine gelin ve Türksat 42 E seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

seçeneğine gelin ve seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Kanal arama kısmına gelin ve arama seçeneğine girin.

Gelen ekranda Türksat 4A frekans bilgisini girin.

Yukarıdaki adımları takip ederek çok basit bir şekilde otomatik kanal taraması yapabilirsiniz. Arama yapmadan önce eğer tüm kanalları taramak istiyorsanız, kanal listesinde yer alan kanalları silmenizde fayda var. Aksi takdirde aynı kanaldan iki kere olacaktır ve bu da karmaşaya yol açabilir. Eğer tüm kanallar yerine bir kanal arayacaksanız, o zaman otomatik değil manuel arama yapmanız gerekiyor.

Kanal listenizi sildiğinizi varsayalım. Şimdi de öncelikle menüden hangi uyduların seçili olduğuna bakacağız. Eğer daha önce Türksat 4A frekans araması yaptıysanız buna bakmanıza gerek yok. Ancak ilk defa kuracaklar veya arama yapacaklar mutlaka kontrol etmeliler. Bunu da menü içerisindeki uydu listesi seçeneğinden görebilirsiniz.

Türksat 2A/3A seçeneğini seçtikten sonra artık kanal arama ekranına gidebiliriz. Bu ekran televizyon modellerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle menüdeki Uydu veya Kurulum seçenekleri altında oluyor. Bu ekrana geldikten sonra karşınıza hazır frekanslar çıkacak. Ancak biz seçeneklerin en altına inerek Yeni seçeneğine gireceğiz. Frekans bilgilerini girdikten sonra arama başlayacak.

Arama yaptıktan sonra herhangi bir kanal bulunmazsa veya uydunuz sinyal almazsa öncelikle güncellemeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yazılım güncelse veya güncellemeyi yaptıysanız ama yinede aynı hatayı alıyorsanız bu sefer fabrika ayarlarına dönme seçeneğini de deneyebilirsiniz. Ancak bu noktada yeniden kurulum yapmanız gerektiği için teknik servisten destek alabilirsiniz.

Türksat 4A güncel frekanslar:

Frekans: 12423

Polarizasyon: Dikey V

Sembol Oranı: 27500

Şebeke Arama: Açık

Frekans: 12641

Polarizasyon: Yatay H

Sembol Oranı: 30000

Şebeke Arama: Açık

Türksat 4A uydu ayarlama işlemi için görseldeki Türksat 4A frekans listesi içerisinden herhangi birini veya maddeler halinde verdiğimiz frekansları kullanabilirsiniz. Frekans, polarizasyon ve sembol oranı mutlaka doğru girilmeli. Ayrıca arama yapmadan önce Şebeke Arama seçeneği mutlaka açık olmalı. Bu bilgileri doğru girdikten sonra kanal listesi otomatik aramadan sonra televizyonunuza eklenecek.

Olası frekans güncelleme veya değişme durumlarında Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ne uyumlu olan uydu alıcıları veya uydulu televizyonlarda, güncelleme işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Yani bir kere bu frekanslardan biriyle arama yaptıktan sonra güncelleme durumlarında herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmuyor.

Türksat 4A uydu frekans ayarı yapmak aslında bu kadar basit. Görseldeki Türksat 4A frekansları içerisinden herhangi biriyle arama yapmanız yeterli. Özellikle basitleştirilmiş menüler ve Türkçe arayüze sahip televizyonlarımızda, sadece kanal arama işlemi için teknik servislere para vermenize hiç gerek yok.