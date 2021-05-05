Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen yerli motor BATU'nun ilk ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalarda kullanılmak üzere BMC Power tarafından geliştirilen BATU adlı motorun ilk ateşlemesi gerçekleşti. 1.500 beygirlik güç üreten BATU, başarıyla çalıştı.

BATU'nun ilk ateşleme denemesiyle ilgili açıklamalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi. "1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" diyen Demir, açıklamalarını bir video ile de destekledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in BATU ile ilgili paylaşımı şu şekilde;

"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor!"

1.500 beygir gibi oldukça yüksek bir güce sahip olan BATU'nun güç vereceği araçlardan en dikkat çekeni, tahmin edebileceğiniz gibi yerli muharebe tankımız Altay olacak. Çeşitli sorunlar nedeniyle hala seri üretime geçemeyen Altay, BATU ile birlikte TSK envanterine girmeye bir adım daha yaklaşacak.

BATU için paylaşılan video