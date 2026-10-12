KATLANABİLİR TELEFON İLE 1 AY NASIL GEÇTİ? | Samsung Galaxy Z Fold 8 İncelemesi

Bu videoda Samsung Galaxy Z Fold 8'i bir aylık deneyimin sonundaki yorumlarımızla birlikte inceliyoruz!

Temmuz ayında Londra'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 8, Huawei Pura X ve Xiaomi 18 Fold ile birlikte "Pasaport Tipi" katlanabilir telefon trendini oluşturan modellerden biri. Eylül ayında iPhone Duo'nun da bu tasarım ile karşımıza çıkması Pasaport Tipi katlanabilir telefonların daha çok merak edilmesine sebep oldu.

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Samsung, sekizinci neslini tanıttığı Galaxy Z Fold Serisinde ilk kez bir Silikon Karbon pil kullanıyor, menteşe dayanıklılığını artırarak telefonu incelten Flex Titanium teknolojisini bize sunuyor ve sonucunda en ince katlanabilir telefonlardan birini ortaya çıkarıyor. Biz de telefonu vitrin önünde sunmanın önüne geçerek gerçek deneyimlerimizi size aktarıyoruz, iyi seyirler!