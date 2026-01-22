17.600 mAh Batarya, Dahili Full HD Projektöre Sahip Kaya Gibi Telefon "Tank X" Tanıtıldı: İşte “Yuh!” Dedirten Özellikleri

8849 Tech isimli firma, Tank X isimli dışarıda kullanım için tasarlanan ultra dayanıklı telefonunu duyurdu. 4 iPhone 17 ağırlığındaki Cihaz 17.600 mAh batarya ve dahili FHD projektör gibi özelliklerle geliyor.

Son zamanlarda ultra dayanıklı telefonların sayısında ciddi bir artış yaşanıyordu. 8849 Tech isimli firma da bu kategoriden ürün üreten şirketlerden biriydi. Teknoloji devi, şimdi de Tank X ismini verdiği yeni telefonunu bizlerle buluşturdu. Cihaz, tabiri caizse “Yuh!” dedirten özelliklere sahip.

Tank X’in dışına baktığımızda âdeta tank gibi görünen bir telefon olduğunu görüyoruz. Arkasında zırhlı gibi görünmesini sağlayan bir tasarım tercih edilmiş. Cihazın büyük olduğunu da eklemek gerek. 31,9 mm’lik kalınlığa ve 4 adet iPhone 17’ye denk gelen 750 gram ağırlığa sahip. Dışarıda zorlu ortamlarda kullanıma tasarlandığı, çok üst seviye özelliklere sahip olduğu için bu kadar büyük olması anlaşılabilir bir durum.

18.17.600 mAh batarya, dahili 1080p projektör, 16 GB RAM ve dahası

8849 Tech’in Tank X telefonunda 6,78 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2460 piksel çözünürlük ile akıcı ve kaliteli bir görüntü deneyimini kullanıcıyla buluşturabiliyor. Ayrıca cihazda 220 nit parlaklığa sahip lazer otomatik odaklama özellikli 1080p DLP projektör bile var. Bu tarz cihazlarda yer alan en gelişmiş projektör olduğu aktarılmış.

Telefonun arka tarafında 1200 lümen tepe parlaklığına sahip bir LED kamp lambası bulunuyor. Birçok üst düzey dış mekan akıllı telefonu gibi, bu cihazda da 50 MP ana kamera, 3x optik zoomlu 8 MP telefoto kamera var. Önde de 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Ayrıca 64 MP’lik gece görüş kamerası da bulunuyor.

Cihaz, MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak. Ona 16 GB RAM ve 512 GB depolama eşlik ediyor. GPS, NFC, çift SIM, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi verici, microSD yuvası gibi özellikleri de var. Son olarak en öne çıkan özelliklerinden biri de bataryası. Öyle ki cihazda 17.600 mAh'lik, laptop bataryalarından daha büyük 120W destekli bir pil bulunuyor. Bu da cihazın haftalarca hiç şarj gerekmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. Tabii ki projektör kullanıldığında pil ömrü haftalar sürmeyecektir. Telefonun şubat ayında satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatı ise henüz belli değil.

