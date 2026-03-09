Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabaya takılan multimedya yasak mı? 2026 trafik düzenlemeleri gereği arabaya ekran taktırma cezası var mı? Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte araç plakalarına yönelik standartlar ve plaka yenileme süreci yeniden tartışılmaya başlandı.

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda arabalardaki ses sistemleri, multimedya ekranı gibi donanımlara da düzenleme getirildi.

Peki 2026 trafik düzenlemelerine göre arabaya sonradan takılan multimedya ekranlar yasak mı? Arabaya ekran taktırmanın cezası var mı? Kafa karıştıran bu konunun detaylarını birlikte inceleyelim.

2

27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek ses, görüntü ve iletişim cihazlarına ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

Arabada multimedya ekranlar yasak mı, cezası var mı?

2

Bu düzenlemeye göre, mevzuata uygun olmayan ses veya görüntü sistemlerini aracında bulunduran ya da bunları kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ilgili araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Peki standart dışı multimedya ekran ne oluyor?

3

Düzenleme, sonradan takılan ve sürücünün görüş alanını etkileyen ya da profesyonel olmayan şekilde monte edilmiş ekranları kapsıyor. CarPlay ve Android Auto gibi sistemler; navigasyon, müzik yönetimi ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşü destekleyen işlevlerle sınırlı kaldığı sürece yasal olarak kullanılabiliyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com