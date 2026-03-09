Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabaya takılan multimedya yasak mı? 2026 trafik düzenlemeleri gereği arabaya ekran taktırma cezası var mı? Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte araç plakalarına yönelik standartlar ve plaka yenileme süreci yeniden tartışılmaya başlandı.

7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda arabalardaki ses sistemleri, multimedya ekranı gibi donanımlara da düzenleme getirildi.

Peki 2026 trafik düzenlemelerine göre arabaya sonradan takılan multimedya ekranlar yasak mı? Arabaya ekran taktırmanın cezası var mı? Kafa karıştıran bu konunun detaylarını birlikte inceleyelim.

27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek ses, görüntü ve iletişim cihazlarına ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

Arabada multimedya ekranlar yasak mı, cezası var mı?

Bu düzenlemeye göre, mevzuata uygun olmayan ses veya görüntü sistemlerini aracında bulunduran ya da bunları kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ilgili araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Peki standart dışı multimedya ekran ne oluyor?

Düzenleme, sonradan takılan ve sürücünün görüş alanını etkileyen ya da profesyonel olmayan şekilde monte edilmiş ekranları kapsıyor. CarPlay ve Android Auto gibi sistemler; navigasyon, müzik yönetimi ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşü destekleyen işlevlerle sınırlı kaldığı sürece yasal olarak kullanılabiliyor.