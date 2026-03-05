Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Infinix Pininfarina ortaklığında tasarlanan amiral gemisi telefonu Note 60 Ultra'yı tanıttı. Arka tarafında ekranla gelen cihaz, her bir özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren bir marka olan Infinix, düzenli olarak yeni modelleriyle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, amiral gemisi sınıfında konumlandırdığı Note 60 serisi modellerine bir yenisini daha ekledi. Note 60 Ultra ismini alan yeni telefon, harika özelliklere sahip.

İtalyan otomobil devi Pininfarina ortaklığıyla tasarlanan Note 60 Ultra modeli, tasarımıyla gerçekten dikkatleri üzerine topluyor. Telefonun arka üst tarafında hem kameralara hem de bir ekrana sahip bir tasarım görüyoruz. Note 60 Ultra, telefon açıldığında veya bildirim aldığında parlayan bir "Yüzen Arka Lamba" özelliğine sahip. Önde ise çok ince çerçeveli delikli ekran görüyoruz.

Karşınızda Pininfarina tasarımlı Note 60 Ultra

Çift yönlü uydu görüşmelerini desteklemesiyle bir ilke imza atmayı başaran Note 60 Ultra modelinde 6,78 inç boyutunda 144 Hz’lik yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. AMOLED panele sahip bu ekran 4500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Koruma için Gorilla Glass 7i kullanılmış. Telefonun IP64 dayanıklılık ile geldiğini de belirtelim.

Cihaz MediaTek’in Dimensity 8400 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelen telefon, Android 16 tabanlı XOS 16 ile kutudan çıkıyor. Cihazın arkasında 200 MP’lik Samsung ISOCELL ana kamera var. Ona 3.5x optik zoom destekli 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor.

Note 60 Ultra, 7000 mAh’lik silikon karbon teknolojisine sahip büyük bataryayla geliyor. 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği var. Şirketin söylediğine göre 48 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Ayrıca her 200 şarj döngüsünde yaklaşık yüzde bir oranında pil sağlığını geri kazandırmak için tasarlanmış pil kendi kendini onarma teknolojisini de sunuyor. Siyah, kırmızı, mavi ve gümüş renklerle sunulduğunu ekleyelim. Telefonun fiyatı 770 dolar civarında.

Infinix Note 60 Ultra teknik özellikleri