2025'in En Çok Hayal Kırıklığı Yaratan Dizileri

2025 yılında sayısız dizi çıkış yapsa da bunların birçoğu beklentileri karşılayamadı. İşte yılın en çok hayal kırıklığı yaratan dizileri.

2025 yılı televizyon dünyası için oldukça iddialı bir yıl oldu. Platformlar arası rekabetin zirve yaptığı bu dönemde, dev bütçeli yapımlar ve yıldız isimlerle dolu projeler birbiri ardına izleyiciyle buluştu. Ancak büyük beklentiler, her zaman büyük başarıları beraberinde getirmedi.

Bazı yeni diziler veya yeni sezonlar, bekleyenlerinde yarattıkları heyecanı karşılayamadı. Biz de bu içeriğimizde 2025'in en çok hayal kırıklığı yaratan dizilerini sizler için derledik. Listede hem sevilen serilerin yeni sezonları hem de büyük umutlarla başlayan yeni projeler yer alıyor.

The Bear 4. sezon

The Bear, ilk iki sezonuyla mutfaktaki o kaotik ve samimi atmosferi bizlere mükemmel bir şekilde aktarmıştı. Ancak 3. sezonda başlayan o aşağıya gidiş, maalesef 4. sezonda da devam etti. Dizinin ana odağını kaybetmesi, yeni bir şeyler eklememesi nedeniyle 4. sezon genel anlamda izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı.

Yellowjackets 3. Sezon

Yellowjackets, gizemli atmosferiyle izleyici bağlayan yapımlardandı. Özellikle ilk 2 sezonunda bunu vermesiyle insanları kendine bağlamıştı. Ancak 3. sezonda kendi yarattığı gizemlerin altında ezilmeye başladı, cevap bekleyen sorular arttı. Günümüz ile kazanın yaşandığı geçmiş sahneleri izleyenlere iki farklı dizi izliyor hissi verdi. Geçmişteki sahneler sevilirken günümüzde geçen olaylar hiç beğenilmedi.

Suits LA

Orijinal Suits dizisinin ardından gelen bu yan dizi, büyük umutlarla yayına girmişti. Ancak izleyiciler, dizideki karakterlerin orijinaldeki Harvey Specter ve Mike Ross ikilisinin yarattığı o ikonik havayı yakalayamadığını düşündü. Dizinin Los Angeles atmosferine taşınması görsel bir ferahlık getirse de dizinin hikâyesi, sıradan bir hukuk dizisi olmasını sağladı. Orijinal yapımdaki zekice kurgulanmış olaylardan hiçbir eser kalmaması da beğenilmemesine neden oldu.

All’s Fair

Ryan Murphy ve Kim Kardashian iş birliğiyle duyurulan All’s Fair, kağıt üzerinde ne kadar ilgi çekici dursa da pratikte 2025’in en çok eleştirilen işlerinden biri oldu. Bir boşanma avukatının hayatına odaklanan dizi, aşırı gösterişli ve gerçeklikten kopuk tarzıyla izleyiciyi hikayenin içine çekmekte zorlandı.

Monster: The Ed Gein Story

Dahmer ve Menendez Kardeşler sezonlarıyla başarıya ulaşan Netflix imzalı antoloji Monster'ın yeni sezonunda Ed Gein isimli seri katile odaklanılıyordu. Geçmiş sezonlardaki o psikolojik derinlik ve sosyal eleştiri dozu bu sezonda oldukça düşüktü. Charlie Hunnam gibi sevilen bir ismin başrolde yer almasına rağmen yapım izleyenler tarafından hiç beğenilmedi.

Countdown

Prime Video imzalı Countdown, bir suç ve polisiye türlerinde bir yapımdı. Dizinin her bölümü bir öncekinden daha sıkıcıydı. Karakterlerin hiçbir derinliği yoktu, dümdüz bir hikâyesi vardı. İnsanları içinde tutamayan dizi hiç beğenilmedi. Zaten bu yüzden de Prime Video tarafından iptal edildi.

Pulse

Son zamanlarda özellikle HBO'nun The Pitt yapımıyla hastane odaklı dizilere olan ilgi artmıştı. Netflix'in Pulse dizisi de bu türde bir denemeydi. Miami'deki bir hastanedeki acil çalışanlarını konu edinen yapım, türüne hiçbir şey katamaması, karakterler arasındaki gereksiz ilişkiler gibi nedenlerden dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. İlk sezonun ardından da iptal edildi.

Zero Day

Robert De Niro gibi tarihin en büyük oyuncularından birinin başrolde yer aldığı Netflix dizisi Zero Day, yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen hiç beğenilmedi. Karışık ve anlamsız senaryosu, hantal işleyişi gibi nedenlerden dolayı Robert De Niro’nun kaliteli performansına rağmen yılın en sevilmeyen yapımlarından biri oldu.