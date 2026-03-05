APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP plaka nedir, nasıl normale çevrilir? 2026 APP plaka cezası ne kadar? Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte plaka standartları ve plaka değiştirme süreci yeniden gündeme geldi.

7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz hafta Resmî Gazete'de yayımlandı. Özellikle APP plaka kullanma cezası ve plaka standartlarına uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve plaka değiştirme konuları yeniden gündeme geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere uygulanacak para cezaları ve plakanın değiştirilmesi zorunluluğu daha net şekilde tanımlandı. Gelin konunun detaylarını inceleyelim.

İlk olarak, APP plaka nedir, normal plakadan farkı ne?

APP plaka, “Avrupa Pres Plaka” olarak bilinen ve standart araç plakalarına göre daha farklı bir yazı tipi ve görünüm kullanılan plaka türüdür. Genellikle harf ve rakamların daha kalın, daha belirgin ve estetik görünecek şekilde basılmasıyla hazırlanır. Normal araç plakalarından farkı ise Türkiye’de belirlenen resmi plaka fontu, ölçüsü ve mühür standartlarına uymamasıdır.

Peki 2026 APP plaka cezası ne kadar?

Stardart dışı plaka takmanın cezası 4.000 TL ve trafikten men etme.

Plaka gizlemenin cezası 140.000 TL ve trafikten men etme.

Aracı plakasız kullanmak 40.000 TL ve trafikten men etme, sürücü belgesi 30 gün iptal olacak.

Aracı sahte plaka ile kullanmak 140.000 TL ve trafikten men etme, sürücü belgesi 30 gün iptal olacak.

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen kişilerin, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunması gerekir. Bu süre hak düşürücü nitelikte olduğundan, sürenin geçirilmesi halinde itiraz hakkı ortadan kalkar.

Öte yandan ihlalin tespit edilmesi durumunda sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulabilir. Aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde ise bu süre 60 güne kadar uzatılabilir.

Plaka değiştirme: APP plaka nasıl normale çevrilir?

APP plakayı standart (yasal) plakaya çevirmek için yapılması gereken işlem oldukça basittir. Genel olarak süreç şu adımlardan oluşur:

1-APP plakayı söktürmek

Araçta bulunan APP plakanın çıkarılması gerekir. Standart dışı plaka kullanıldığı için aynı plakayı kullanmaya devam edemezsiniz.

2-Yetkili plaka basım noktasına gitmek

Türkiye’de plaka basımı genellikle Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yetkilendirdiği plaka basım merkezlerinde yapılır. Araç ruhsatı ile birlikte bu merkezlerden birine başvurmanız gerekir.

3-Standart plakayı bastırmak

Yetkili merkez, ruhsat bilgilerinize göre yasal font, ölçü ve mühürlü yeni plakayı basar. Plakada il kodu, TR bandı, hologram ve oda mührü bulunur.

4-Yeni plakayı araca taktırmak

Basımı yapılan plakayı araca takarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Böylece araç, trafik mevzuatına uygun plaka kullanmaya başlar.

Sonuç olarak APP plaka, estetik görünümü nedeniyle tercih edilse de Türkiye’de belirlenen resmi plaka standartlarına uymadığı için sürücüler açısından cezai yaptırımlara yol açabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin, olası para cezaları veya idari işlemlerle karşılaşmamak için plakalarını yetkili plaka basım merkezlerinden alınan standart ve mühürlü plakalarla değiştirmesi çok önemli.