Ford, gelişmiş özellikler, dev ekranlar ve 440 beygir gücü sunan yeni 2025 Ford Expedition'ı tanıttı.

2025 Ford Expedition, markanın SUV serisinin yeni üyesi olarak tanıtıldı. Ford, özellikle SUV ve kamyon modellerine yoğunlaşarak bu alandaki yatırımlarını artırıyor ve yeni Expedition, bu stratejinin önemli bir parçası olacak.

Geniş iç hacmi ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken yeni araç, özellikle büyük aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. Yeni Expedition, selefi ile benzer boyutlarda olsa da birçok yenilikle donatılmış.

2025 Ford Expedition özellikleri

Standart model 209,9 inç uzunluğunda ve 122,5 inç aks aralığına sahipken, daha büyük Expedition Max ise 221,7 inç uzunluğunda ve 131,5 inç aks aralığı sunuyor. Her iki model de genişliği 80,0 inç olan devasa bir yapıya sahip. Yükseklik ise standart modelde 78,1 inç, Max modelinde ise 78,0 inç olarak karşımıza çıkıyor.

Bu dev SUV'u hareket ettiren motor, 3.5 litrelik EcoBoost V-6 ve 400 beygir gücü üretiyor. Ayrıca daha yüksek bir güç isteyenler için 440 beygir gücü üreten bir varyant da mevcut. İç tasarımda da önemli yenilikler var. 13,2 inçlik dokunmatik ekranın üzerinde yer alan 24,0 inçlik panoramik dijital ekran, araç içi teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyor.

Aracın arka kısmındaki en büyük yenilik, 220 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen bölünmüş bagaj kapağı. Bu sayede kamp yaparken ya da arka koltukta oturmak istediğinizde ideal bir alanınız bulunuyor. Ayrıca elektrik prizleri ile cihazlarınızı şarj edebileceğiniz ayrı bir bölüm de Expedition’ın pratikliğini artırıyor. Aracın Tremor versiyonu ise arazi performansı için özel olarak tasarlanmış ve 33 inçlik General Grabber lastiklerle donatılmış.

2025 Ford Expedition fiyatı

Yeni Ford Expedition, 24 Ekim'de siparişe açılacak ve 61.700 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.