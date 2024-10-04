Uykularınızı Kaçıracak Otomobil: Karşınızda 900 Beygirlik Manhart'ın Modifiye Ettiği BMW XM MHXM 900!

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Manhart MHXM 900, BMW XM'in "Label Red" versiyonundan 900 beygir gücü ve 1200 Nm tork sunarak dikkat çekiyor.

Manhart Performance, BMW'nin M ailesinin en güçlü SUV modeli olan XM'in "Label Red" versiyonunu daha da güçlendirerek karşımıza çıkardı. "Label Red" versiyonundaki 748 beygir gücünü daha da artırarak, MHXM 900 ismiyle karşımıza çıkan bu modifiye edilmiş model, tam 900 beygir gücü ve 1200 Nm tork sunuyor. 

Manhart'ın tasarladığı bu özel versiyon, 585 beygir gücündeki V8 motorun potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. MHtronik ECU desteği sayesinde motorun performansı artırılırken, Akrapovic slip-on egzoz sistemi, motorun nefes almasını kolaylaştırıyor. Ancak, bu yüksek performansın yanı sıra, TÜV onayı almadığını belirtmekte fayda var.

Dikkat çekici tasarım detayları

manhart mhxm 900

Tasarımına baktığımızda ise, MHXM 900 dikkat çekici bir estetiğe sahip. Karbon fiberden yapılan çeşitli parçalar, aracın agresif görünümünü tamamlıyor. 24 inçlik jantlar ve H&R yaylar, SUV'nin süspansiyonunu alçaltarak daha dinamik bir sürüş sağlıyor. Ön tarafta bulunan hava kanalları ve çift katlı arka spoiler, aracın aerodinamik performansını artırarak stabiliteye katkıda bulunuyor.

mhxm 900 görseli

Manhart MHXM 900, sunduğu yüksek performans ve dikkat çekici tasarımıyla otomobil meraklılarının ilgisini şimdiden üzerine çekmeyi başardı.
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Kaynak : https://tr.motor1.com/news/736047/manhart-mhxm-900-bmwxm/
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