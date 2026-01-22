2026 Boyunca Netflix'te Yayımlanacak Yerli Yapımlar Açıklandı: Şölen Var!

Dünyanın en büyük sinema ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, Türkiye’de de kullanıcılar arasında da çok popülerdi. Şirketin düzenli olarak ülkemizdeki kullanıcıların ilgisini çeken yerli yapımlar yayımladığını görüyorduk. Şimdi ise yerli yapımlarla ilgili Netflix Türkiye’den açıklama geldi.
Netflix Türkiye, 2026 yılında yayımlanacak yerli yapımları duyurdu. Yıl boyunca birçok Türk dizinin Netflix’te yayımlanacağını duyurdu. Gelin bu yıl Netflix’ten izleyebileceğiniz yerli yapımlara bakalım.
Ayrılık da Sevdaya Dahil
- Yönetmen: Selim Demirdelen & Kurtcebe Turgul
- Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali
- Çıkış tarihi: 15 Ocak 2026
Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife ile bir borç yüzünden karşı karşıya gelir. Bu karşılaşma ikisini de beklemedikleri duygulara sürükler; aşkın ve erdemin zannettikleri gibi olmadığını keşfederler.
Bir Başkadır 2. Sezon
- Yönetmen: Berkun Oya
- Oyuncular: Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak
- Çıkış tarihi: 2026
Özellikle iyi oyunculuklarıyla ilk sezonu çok beğenilen dram ve gerilim türlerindeki Berkun Oya imzalı dizi Bir Başkadır'ın ikinci sezonu bu yıl içinde Netflix aboneleriyle buluşacak.
Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon
- Yönetmen: Bertan Başaran
- Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat
- Çıkış tarihi: 2026
Masumiyet Müzesi
- Yönetmen: Zeynep Günay
- Oyuncular: Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar
- Çıkış tarihi: 13 Şubat 2026
Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul'un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan fırtınalı hikâyesini anlatıyor.
Mezarlık 3. sezon
- Yönetmen: Abdullah Oğuz
- Oyuncular: Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Baran Güler, Arbil Tabur
- Çıkış tarihi: 2026
Polisiye türündeki popüler dizi Mezarlık'ın 3. sezonunda, gizemli bir vakanın dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getirmesini izleyeceğiz. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşüyor.
Organize İşler: Karun Hazinesi
- Yönetmen: Şenol Sönmez
- Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral
- Çıkış tarihi: 2026
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı bu dizide gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürükleniyor.
Seni Tanıyorum
- Yönetmen: Mert Baykal
- Oyuncular: Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Melis Sezen, Cemal Hünal, Efe Taşdelen
- Çıkış tarihi: 2026
Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda aradığı bakıcıyı bulur. Bakıcı Nazlı’nın gizemi, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Bu karşılaşma, her birinin tutku ve sadakat sınavlarından geçeceği uzun soluklu bir oyuna dönüşür. Dizi hakkında henüz bir görüntü veya fragman yok.
Sonra Gözler Görür
- Yönetmen: Bertan Başaran
- Oyuncular: Şevval Sam, Okan Yalabık, Berk Özgür, Mert Fırat, Uğur Aslan
- Çıkış tarihi: 2026
Zeytin Ağacı 3. sezonu
- Yönetmen: Erdem Tepegöz
- Oyuncular: Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt
- Çıkış tarihi: 2026
Zeytin Ağacı'nın 3. ve final sezonunda Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret ediyor.