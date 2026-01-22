Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

2026 Boyunca Netflix'te Yayımlanacak Yerli Yapımlar Açıklandı: Şölen Var!

Netflix, 2026 yılında platformda yayımlanacak yerli yapımları duyurdu. İşte bu yıl Netflix'ten izleyebileceğiniz Türk dizileri.

2026 Boyunca Netflix'te Yayımlanacak Yerli Yapımlar Açıklandı: Şölen Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sinema ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, Türkiye’de de kullanıcılar arasında da çok popülerdi. Şirketin düzenli olarak ülkemizdeki kullanıcıların ilgisini çeken yerli yapımlar yayımladığını görüyorduk. Şimdi ise yerli yapımlarla ilgili Netflix Türkiye’den açıklama geldi.

Netflix Türkiye, 2026 yılında yayımlanacak yerli yapımları duyurdu. Yıl boyunca birçok Türk dizinin Netflix’te yayımlanacağını duyurdu. Gelin bu yıl Netflix’ten izleyebileceğiniz yerli yapımlara bakalım.

Ayrılık da Sevdaya Dahil

  • Yönetmen: Selim Demirdelen & Kurtcebe Turgul
  • Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali
  • Çıkış tarihi: 15 Ocak 2026

Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife ile bir borç yüzünden karşı karşıya gelir. Bu karşılaşma ikisini de beklemedikleri duygulara sürükler; aşkın ve erdemin zannettikleri gibi olmadığını keşfederler.

Bir Başkadır 2. Sezon

başka

  • Yönetmen: Berkun Oya
  • Oyuncular: Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak
  • Çıkış tarihi: 2026

Özellikle iyi oyunculuklarıyla ilk sezonu çok beğenilen dram ve gerilim türlerindeki Berkun Oya imzalı dizi Bir Başkadır'ın ikinci sezonu bu yıl içinde Netflix aboneleriyle buluşacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon

Ekran Resmi 2026-01-22 13.03.24

  • Yönetmen: Bertan Başaran
  • Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat
  • Çıkış tarihi: 2026

Masumiyet Müzesi

  • Yönetmen: Zeynep Günay
  • Oyuncular: Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar
  • Çıkış tarihi: 13 Şubat 2026

Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul'un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan fırtınalı hikâyesini anlatıyor.

Mezarlık 3. sezon

Mezarlık_ 3. Sezon

  • Yönetmen: Abdullah Oğuz
  • Oyuncular: Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Baran Güler, Arbil Tabur
  • Çıkış tarihi: 2026

Polisiye türündeki popüler dizi Mezarlık'ın 3. sezonunda, gizemli bir vakanın dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getirmesini izleyeceğiz. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşüyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi

  • Yönetmen: Şenol Sönmez
  • Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral
  • Çıkış tarihi: 2026

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı bu dizide gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürükleniyor.

Seni Tanıyorum

  • Yönetmen: Mert Baykal
  • Oyuncular: Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Melis Sezen, Cemal Hünal, Efe Taşdelen
  • Çıkış tarihi: 2026

Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda aradığı bakıcıyı bulur. Bakıcı Nazlı’nın gizemi, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Bu karşılaşma, her birinin tutku ve sadakat sınavlarından geçeceği uzun soluklu bir oyuna dönüşür. Dizi hakkında henüz bir görüntü veya fragman yok.

Sonra Gözler Görür

sonra

  • Yönetmen: Bertan Başaran
  • Oyuncular: Şevval Sam, Okan Yalabık, Berk Özgür, Mert Fırat, Uğur Aslan
  • Çıkış tarihi: 2026

Zeytin Ağacı 3. sezonu

zzz

  • Yönetmen: Erdem Tepegöz
  • Oyuncular: Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt
  • Çıkış tarihi: 2026

Zeytin Ağacı'nın 3. ve final sezonunda Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret ediyor.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim