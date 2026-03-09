Tümü Webekno
A101, Ucuza 65 inç 4K Philips Televizyon Satacak!

Yeni televizyon arayanlar toplansın. A101, bu hafta uygun fiyata Philips'in 4K 65 inçlik televizyonunu satacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürünlerin yüksek fiyatlara sahip olmasından dolayı uygun fiyatlı kampanyalar ülkemizdeki kullanıcılar için büyük önem arz etmeye başlamıştı. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. Her hafta farklı kategorilerden ürünleri satışa sunan A101 de bunlardan biriydi.

Şimdi ise A101, kaliteli televizyon almak isteyen müşterilerine yönelik güzel bir hamle yaptı. Şirket, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında bu hafta itibarıyla Philips’in 65 inçlik “65PUS7000/62” televizyonunu satacağını açıkladı.

Philips 65PUS7000/62 özellikleri ve A101’de satılacağı fiyat

Ekran Resmi 2026-03-09 10.51.51

  • 65 inç
  • 4K çözünürlük
  • 60 Hz yenileme hızı
  • HDR10+
  • Dolby Atmos
  • 3x HDMI
  • Bluetooth
  • Fiyat: 38.999 TL

Philips 65PUS7000/62 modeli, 12 Mart Perşembe günü itibarıyla A101’de satışa çıkacak. Ürünün farklı satış platformlarında fiyatları ortalama olarak 41 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani A101’den birkaç bin TL daha ucuza ulaşabileceksiniz.

A101

