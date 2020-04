Kitap ve film sektöründe sağlam bir yere sahip olan Açlık Oyunları, Lionsgate tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir filmle geliyor. Önümüzdeki ay çıkacak Suzanne Collins imzalı kitaptan uyarlanacak film, geçmiş dönemleri anlatacak.

Dünyanın sevilen film ve kitap serilerinden biri olan Açlık Oyunları, 2015’te yayınlanan son filmiyle hikayeyi sonlandırmıştı. Film, her ne kadar ana hikayeyi sonlandırmış olsa da hayranlar için yeterli değil. İlk olarak 2008’de karşımıza çıkan kitap serisini okuyan hayranlar, hala dünyanın bu hale nasıl geldiğini merak ediyorlardı. Karşımıza çıkan pek çok ima ve teaserlardan sonra Açlık Oyunları filminin yapımcısı Lionsgate, yeni bir film geleceğini resmi olarak duyurdu.

The Ballad of Songbirds and Snakes isimli bir Hunger Games spin-off’unun geleceğini duyuran Lionsgate, bu filmi sağlam temeller üzerine oturtacak gibi duruyor. Yıldız Savaşları, Harry Potter gibi efsane serilerin spin-off’larında yapılan hataları tekrarlamak istemeyen yapımcı şirket, Açlık Oyunları için çekilecek filmin aynı isimli kitapların yazarı Suzanne Collins tarafından yazılan yeni bir kitaptan uyarlanacağını duyurdu.

Açlık Oyunları’nın yeni kitabı önümüzdeki ay çıkacak

The Ballad of Songbirds and Snakes ismiyle yayınlanacak kitap, şu anda ön siparişe çıkarılmış durumda. Kitabın yayın tarihi ise 19 Mayıs 2020 olarak duyuruldu. Son derece geniş bir kitle tarafından sevilerek okunan Açlık Oyunları’nın yeni kitabının ne zaman Türkçeye çevrileceği tam olarak bilinmiyor, ancak kitabın popülerliği düşünüldüğünde en kısa sürede kitaba Türkçe olarak erişebileceğiz.

Yeni kitabın hikâyesi ne?

Suzanne Collins’in ölümsüz kitap serisi Açlık Oyunları’nın yeni kitabının hikâyesine baktığımızda, ilk kitap serisinde yaşanan olayların 18 sene öncesine gidiyoruz. Coriolanus Snow’a odaklanacak yeni kitapta, genç Coriolanus’un 10. Açlık Oyunları için 12. Mıntıka'dan bir kız haracına mentorluk yaptığını görüyoruz. Kitap, Snow’un nasıl yükseldiğine odaklanarak kafalardaki pek çok soru işaretini giderecek.

Açlık Oyunları hayranlarını çok mutlu eden bu habere göre kitap, 19 Mayıs’ta satışa sunulacakken, yeni filmin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Filmin planlamasının koronavirüs salgınına göre yapılacağı düşünülüyor.