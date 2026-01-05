Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, bZ3 ismi verilen tam elektrikli sedanının yeni versiyonunu tanıttı. Araç, inanılmaz uygun fiyata üst düzey özellikler sunuyor.

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Toyota, son zamanlarda elektrikli otomobillere yönelik hamlelerini artırmaya başlamıştı. Şirketin bu alanda sunduğu araçlardan biri de Çin’e özel bZ3 isimli sedandı. Şimdi ise şirket, bZ3 modelinin yenilenmiş versiyonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Toyota’nın bZ3 isimli yeni elektrikli otomobili, dikkat çeken özelliklerle donatıldı. Yine sadece Çin’de satılacak araç, yüksek özelliklerine rağmen uygun fiyata sahip olmasıyla iddialı olacağa benziyor.

2026 Toyota bZ3 neler sunuyor?

Sedan tipindeki 2026 model bZ3 modelinin tam ismi Toyota bZ3 Smart Home Edition. Tasarımsal açıdan önceki nesle çok benzediğini söyleyebiliriz. En dikkat çeken değişiklik, toplam sensör sayısını 32'ye çıkaran, tavana monte edilmiş bir LiDAR ünitesi. Bu, daha gelişmiş otonom özelliklerin önünü açsa da hâlâ 2. seviye otonom sürüş sunuluyor. Bunlar dışında koyu yeşil renk, sadeleştirilmiş arka LED’ler. Boyutları 4.725 mm uzunluk, 2.880 mm dingil mesafesiyle önceki nesillerle aynı.

Toyota'nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen bZ3, BYD’nin Blade batarya teknolojisini kullanıyor ve iki farklı güç aktarma sistemi konfigürasyonunda sunuluyor. Birinde 181 beygir gücü (135 kW) üreten bir motor, diğerinde ise 241 beygir gücü üreten (180W) motor var. Düşük seviye model 49,9 kWh'lik bataryayla geliyor ve 517 km menzil sunuyor. Üst model ise 65,3 kWh’lik bataryayla 616 km menzil sunuyor.

İç mekâna baktığımızda eski 12,8 inçlik ünitenin yerini 15,6 inçlik çok daha büyük tablet benzeri görünüme sahip bilgi eğlence ekranının aldığını görüyoruz. Dijital gösterge paneli aynı kalmış. Ortam aydınlatması, çift kablosuz şarj, panoramik açılır tavan, yapay zekâ sesli asistan, Nvidia 5.0 geliştirmeleri ve saniyede 544 trilyon işlem yapabilen yeni bir Snapdragon işlemci gibi özellikler de var.

Toyota bZ3 Smart Home Edition modeli Çin’de 13.400 dolarlık inanılmaz uygun bir fiyata satışa çıkacak. Bu da onun Corolla’nın yarısı fiyata satılacağı anlamına geliyor. Ancak bu fırsat kısa süreliğine sunulacakmış. Aracın Toyota’nın Çin’deki en ucuz elektrikli modeli olduğunu da belirtelim.