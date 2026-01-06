Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

BYD'nin Ocak 2026 güncel fiyatları belli oldu. Firma, tüm modellere yeni yıl zammı yansıttı. Ancak SEAL U DM-i'nin fiyatı şimdilik belli değil. İşte detaylar...

Çinli otomobil devi BYD'nin ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma bu ay, ufaktan zam yapma yoluna gitti. Öte yandan; ülkemizde çok sevilen SEAL U DM-i modeli için fiyat açıklaması yapılmadı. Bunun nedeni şimdilik belli değil.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD Ocak 2026 fiyat listesine yakından bakalım.

BYD fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı ATTO2 1.529.000 TL 1.575.000 TL DOLPHIN 1.610.000 TL 1.719.000 TL ATTO3 2.119.000 TL 2.209.000 SEAL U EV 2.486.750 TL 2.489.000 TL SEAL U DM-i 2.358.000 TL - SEAL 2.249.000 TL 2.369.000 TL SEALION 7 2.389.000 TL 2.489.000 TL HAN 4.584.000 TL 4.779.000 TL TANG 5.099.000 TL 5.314.000 TL

ATTO2 fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.575.000 TL 130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.680.000 TL

BYD ATTO 2, markanın kompakt elektrikli otomobil sınıfındaki en yeni ve en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Verimli elektrik motoru ve optimize edilmiş batarya teknolojisi sayesinde şehir içi kullanımda oldukça ekonomik bir deneyim sunan ATTO 2, 400 kilometreye yaklaşan menziliyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa mola sürelerinde bile önemli ölçüde enerji kazanabilen otomobil, özellikle pratikliği ve düşük kullanım maliyetiyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle BYD ATTO 2, kompakt elektrikli otomobil arayanlar için modern ve erişilebilir bir seçenek hâline geliyor.

DOLPHIN fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.719.000 TL 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.859.000 TL

BYD DOLPHIN, firmanın Türkiye'deki hem ucuz hem de en küçük otomobili. Şehir içi kullanıma uygun DOLPHIN'in 150 kW gücündeki motoru, boyutlarına kıyasla oldukça iyi bir performans vadediyor. 427 kilometreye kadar menzil değeri ve yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor olması ile BYD DOLPHIN, 12.8 inç boyutlu dönebilen bilgi-eğlence ekranı ve panoramik cam tavanı ile eğlenceli yolculuklar vadediyor.

ATTO3 fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.209.000 TL

BYD'nin nispeten sportif bir tasarıma sahip olan SUV modeli ATTO3, 420 kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Türkiye'de sadece Design donanım paketi ile satın alınabilen otomobil, gitar telleri şeklindeki kapı iç cepleri ve hoparlöre entegre kapı kolları gibi özellikleriyle iç tasarımda fark yaratıyor. Bu otomobili satın aldığınızda Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan, dönebilir bilgi-eğlence ekranına da sahip olmuş olacaksınız.

SEAL U EV fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.489.000 TL

Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD SEAL U, ülkemizde çok büyük ilgi görüyor. Oldukça modern bir tasarıma ve premium sayılabilen özelliklere sahip olan SEAL U EV, 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 28 dakikada şarj olabilen otomobilde 19 inç jantlar, 15.6 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı, panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor. Bu otomobili öne çıkaran özelliklerden bir tanesi de 1.520 litreye ulaşabilen bagaj hacmi.

SEAL fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.369.000 TL 390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.999.000 TL

Sedan otomobiller eskisi kadar ilgi görmüyorlar ancak BYD'nin SEAL modeli, bu algıyı yıkacak, fikrinizi değiştirecek bir otomobil. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık görünen BYD SEAL, 520 kilometre menzili ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ile peformansıyla da mest ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren otomobilde HIFI Dynaudio Premium Sound ses sistemi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

HAN fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.779.000 TL

BYD HAN, BYD SEAL modelinin abisi olarak nitelendirilebilir. Markanın amiral gemisi sedan modeli, 380 kW gücündeki elektrik motoru ile performanstan ödün vermiyor. iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD HAN, premium iç tasarımı ve yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

TANG fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.314.000 TL

BYD HAN için markanın amiral gemisi sedan modeli demiştik. BYD TANG ise SUV kategorisinde aynı statüye sahip. Sadece 4x4 olarak satılan 380 kW kapasiteli elektrikli motoruyla 530 kilometreye varan menzil sunan BYD TANG, 4.970 mm uzunluğu ile her yerde ben buradayım diyecek bir otomobil. Karşılama aydınlatmaları, ambiyans ışıklandırma, ısı ve ses yalıtımlı camlarıyla mükemmel bir deneyim vadeden TANG, ne yazık ki pek çoğumuz için ulaşılabilir olmaktan uzak.

SEALION 7 fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 160kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.489.000 TL 390kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 4.109.000 TL

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki en güçlü iddialarından biri olarak konumlanıyor. Yüksek verimliliğe sahip elektrik motoru ve gelişmiş batarya teknolojisiyle donatılan SEALION 7, 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle uzun yol performansında dikkat çekiyor. Desteklediği yüksek hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece birkaç dakikalık şarj ile büyük oranda menzil kazanabilen model, elektrikli araç kullanımındaki bekleme süresi sorununu en aza indiriyor. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan BYD SEALION 7, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için güçlü ve göz alıcı bir alternatif sunuyor.